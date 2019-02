Bouillon de culture

22/02/2019

Mehdi Qotbi

Le président de la Fondation nationale des musées du Maroc, Mehdi Qotbi, a tenu, mardi et mercredi à New York, des réunions de travail avec les responsables des grands musées newyorkais, dans le cadre des efforts de la Fondation visant à poursuivre le rayonnement du Royaume à travers le monde. M. Kotbi a ainsi rencontré Leon Black, président du Conseil d’administration du Musée d’art contemporain de New York (MoMa), ainsi que d’autres responsables de cette éminente institution, dont Mme Ann Temkin, avec lesquels il a évoqué les possibilités d’échanger et d’emprunter des œuvres de grands artistes américains. Lors de ces réunions, M. Qotbi a également insisté pour que le MoMa, qui est le plus grand musée d’art moderne du monde, puisse aussi recevoir et donner une visibilité à la création des artistes marocains, et "permettre ainsi un véritable échange, dialogue et partage".



The 1975

Le groupe rock The 1975 a raflé la récompense très convoitée du "meilleur album britannique" de l'année mercredi soir aux Brit Awards, les récompenses britanniques de la musique pop, lors d'une cérémonie qui a également mis à l'honneur la chanteuse américaine Pink. Avec son album "A Brief Inquiry into Online Relationships", le groupe originaire des environs de Manchester a coiffé sur le poteau les autres nominés dans cette catégorie, notamment Florence and the Machine, l'auteur-compositeur-interprète George Ezra, ainsi que la chanteuse de 21 ans Jorja Smith, également nommée aux Grammy Awards (récompenses américaines).

The 1975 a également été sacré "meilleur groupe". La 39e cérémonie des Brit Awards, organisée à l'O2 Arena de Londres, avait été ouverte de manière par l'acteur australien Hugh Jackman, célèbre pour son personnage de Wolverine dans la série des X-Men. Il a interprété "The Greatest Show", issu de la bande originale du film musical "The Greatest Showman".