Bouillon de culture

21/01/2019 Libé

Colloque



Un colloque national sur l'éducation artistique sera organisé mardi à Rabat, à l'initiative du ministère de la Culture et de la Communication (département de la Culture), sous le thème "L'éducation artistique, base de la construction d'une école attractive et d'une société créative". Tenu à l'occasion de la réédition de la revue culturelle "Founoun", ce colloque vise à ouvrir le débat sur la mise en place d'une vision intégrée à même de parvenir à une éducation artistique et créative globale qui profite des leviers sociaux et esthétiques du Maroc dans son interaction avec le monde extérieur, indique un communiqué du ministère.



Parution



"Une plume dans la plaie" est le titre du premier roman de la journaliste spécialiste de la région Maghreb et Moyen-Orient, Nadia Lamlili, paru récemment. Inspirée de faits réels ayant eu lieu de 2009 à 2010, cette œuvre raconte l'histoire de Kim, directeur de l'hebdomadaire "La Voix du Maroc" et de ses journalistes qui étalent leur nature écorchée dans un Casablanca impitoyable dont le patrimoine tombe en ruine. L'équipe de l'hebdomadaire, qui multiplie les scoops sur les sujets tabous, publiera en décembre 2009 un article sur un présumé délit boursier commis par un homme d'affaires influent qui lui vaudra un procès en justice pour diffamation, mettant "La voix du Maroc" au centre d'une lutte contre une élite affairiste et corrompue.

Dans ce roman de 231 pages, la native de Casablanca, qui a exercé pendant 20 ans dans la presse écrite au Maroc puis en France, présente les arrière-cuisines des rédactions marocaines qui ne sont pas tout le temps propres, et dans lesquelles sexisme, racisme entre collègues, manipulation et batailles d'ego fleurissent.