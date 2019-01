Bouillon de culture

10/01/2019

Festival



La 7ème édition du Festival du cinéma marocain de Sidi Othmane se tiendra du 20 au 23 mars prochain, annonce lundi le ciné-club de Sidi Othmane, organisateur de l'évènement. Le jury de cette édition sera présidé par le réalisateur Mohamed Kaghat, selon la même source. Les films marocains souhaitant concourir à la compétition Hassan Skalli des courts-métrages, qui sera organisée dans le cadre de ce festival, ont jusqu’au 31 janvier pour déposer leurs candidatures, précisent les organisateurs dans un communiqué, faisant savoir que trois récompenses seront décernées, à savoir le grand prix du festival, le prix spécial du jury et le prix du scénario.



CCM



La 20ème édition du Festival national du film a été reportée à la période allant du 1er au 9 mars 2019, a annoncé mardi le Centre cinématographique marocain (CCM). Initialement prévue du 1er au 9 février à Tanger, cette édition a été reportée afin de permettre au comité d'organisation de réunir les conditions nécessaires à la réussite du festival et d'accorder aux professionnels un délai suffisant pour la réalisation de leurs films dans les meilleures conditions techniques et artistiques, indique un communiqué du CCM. Le Festival récompense chaque année des longs et courts métrages et organise des ateliers débats consacrés notamment à la présentation du bilan cinématographique annuel, entre autres activités artistiques.