Bouillon de culture

08/01/2019

Brigitte Bardot



L'ancienne icône du cinéma français Brigitte Bardot, qui s'est déclarée favorable au mouvement des "gilets jaunes" dès son démarrage en novembre, a dit "comprendre" ce que vivent les manifestants et jugé "absolument pas convaincant" le président Emmanuel Macron.

"Je comprends ce qu'ils vivent, leur colère au quotidien", déclare Brigitte Bardot dans un entretien publié dans Midi Libre dimanche, au lendemain de l'"acte VIII" des "gilets jaunes" qui a rassemblé 50.000 personnes en France et été émaillé de heurts dans plusieurs villes.

"Quand je vois les millions utilisés pour des choses d'une futilité inimaginable, quand je vois les déplacements des politiques en avion privé, les voitures, les chauffeurs... Tout cet argent dépensé est insupportable. Qu'on le donne aux personnes qui n'ont plus un rond", a développé Brigitte Bardot dans les colonnes du quotidien régional. Interrogée sur les réponses d'Emmanuel Macron aux "gilets jaunes", elle l'a jugé "absolument pas convaincant".



Adam Levine



Entre stars, c'est toujours plus facile de faire quelques affaires! Ce n'est plus une surprise, Jennifer Garner et Ben Affleck sont séparés depuis 2015 et les deux ex-amoureux ont été contraints de se séparer de leur propriété de Pacific Palisades, à Los Angeles. Et pour faire l'acquisition de leur luxueux complexe de 12.500 mètres carrés, composé de trois bâtiments, soit un total de près de 1500 mètres carrés, il fallait bien évidemment une personnalité d'un certain standing ! Et c'est Adam Levine, le chanteur de Maroon 5 et sa chérie le mannequin Behati Prinsloo, qui ont accepté de débourser pas moins de 32 millions de dollars pour s’offrir cette bâtisse de choix. La villa est équipée d’une piscine, d’un terrain de basket, d’une salle de cinéma, d’une salle de sport et aussi d’un studio d’art.

Et superstar oblige, la maison est équipée d’un système de sécurité anti-paparazzi. Selon les informations de Variety, Jennifer Garner et Ben Affleck n'ont pas mis leur bien sur le marché mais sont passés par l’un des meilleurs agents immobiliers de Los Angeles.