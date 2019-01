Bouillon de culture

03/01/2019

Subvention



Le montant des subventions allouées au secteur cinématographique a atteint 100 millions de dirhams (MDH) en 2018, a annoncé jeudi le ministère de la Culture et de la Communication dans un communiqué. En 2018, une subvention de 23 MDH a été consacrée aux festivals de cinéma outre une enveloppe de 2 MDH dédiée au soutien des salles de cinéma, a indiqué le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed Laâraj, qui présidait la réunion du conseil d'administration du Centre cinématographique marocain (CCM). M. Laâraj a qualifié à cette occasion de "très positif" le bilan du secteur cinématographique marocain en 2018, notant que ce résultat reflète les efforts déployés aussi bien par le gouvernement que par les partenaires institutionnels et les professionnels en vue de promouvoir le paysage cinématographique national.



Netflix



Netflix a proposé vendredi dernier une expérience inédite à ses abonnés dans le monde, en diffusant pour la première fois un épisode spécial, entièrement interactif, de la série d'anticipation "Black Mirror". Dans cette création présentée sous la forme d'un film d'une heure trente environ, intitulé "Bandersnatch", le téléspectateur sort pour une fois de son rôle passif et doit effectuer une série de choix successifs, à la manière des "livres dont vous êtes le héros", qui vont déterminer la suite des événements. Une expérience courante en littérature, mais qui reste très rare dans la fiction audiovisuelle.

Netflix s'y était déjà essayé dans des programmes pour la jeunesse (en particulier dans une adaptation du jeu Minecraft) mais c'est la première fois qu'elle la propose dans une série destinée aux adultes.