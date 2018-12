Bouillon de culture

Kevin Spacey



Le jeune homme qui accuse Kevin Spacey de l'avoir sexuellement agressé dans une station balnéaire près de Boston à l'été 2016 a filmé une partie de l'agression, selon la plainte obtenue par l'AFP. L'acteur américain de 59 ans, ex-star de la série "House of Cards" et deux fois oscarisé, doit être inculpé formellement au tribunal de l'île de Nantucket le 7 janvier, pour "attentat à la pudeur et coups sur une personne de plus de 14 ans". Il risque, s'il est condamné, une peine maximale de cinq ans de prison. Le jeune homme, identifié comme William Little et âgé de 18 ans lors de l'agression présumée, dans la nuit du 7 au 8 juillet 2016, a raconté à la police avoir envoyé des messages via Snapchat, dont une vidéo, à sa petite amie depuis le bar-restaurant "Club Car" de Nantucket où il était avec l'acteur, selon la plainte. M. Little était employé pour la saison au "Club Car". Il était resté au restaurant après son travail ce soir-là pour voir Kevin Spacey, dont il était fan.



Artcurial



Artcurial poursuit sa percée à Marrakech élue Capitale africaine de la culture pour 2020, affirme le journal Le Figaro, en soulignant que pour la troisième année, la prestigieuse maison française y organise ses ventes dédiées aux orientalistes et, depuis peu, à l'art contemporain africain et y lance aussi une semaine culturelle.

Selon le journal, « après Monaco, Artcurial mise depuis sept ans sur le Maroc, où elle est la seule maison de ventes française ». Elle y a organisé en 2011 une exposition sur Majorelle et ses contemporains dont les œuvres ont été vendues à Paris. En 2014, elle mettait le cap sur Casablanca avec une exposition avant la vente «Moroccan Spirit», également à Paris, qui célébrait 140 ans de créations au Maroc, pour l'ouverture du Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain à Rabat. Et ce n'est donc pas un hasard si Artcurial a choisi la ville rouge pour organiser, le 30 décembre, la troisième édition de sa semaine de vente aux enchères d’œuvres d’arts, assure Le Figaro dans un article sous le titre "Artcurial poursuit sa percée à Marrakech" qui paraîtra dans son édition de jeudi.