Bouchra Karboubi met en relief le soutien des autorités sportives au Maroc

28/03/2025

L’arbitre internationale marocaine Bouchra Karboubi a mis en relief le soutien et les encouragements des autorités sportives au Maroc, en la personne du président de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, les qualifiant comme “moment fort” de sa carrière.



Dans un entretien accordé à Cafonline.com, site web de la Confédération africaine de football (CAF), Karboubi revient particulièrement sur une visite surprise de M. Lekjaa à l’occasion de la CAN-2018 féminine au Ghana, sa “première compétition internationale”.



“Ma première compétition internationale, c’était la CAN féminine au Ghana, en 2018. Je garde un souvenir particulièrement fort d’un moment inattendu et émouvant”, se souvient Karboubi, interrogée sur le souvenir qu’elle garde de sa toute première grande compétition sur la scène internationale.



“Lors d’un entraînement, alors que nous étions concentrées sur nos exercices, j’ai tourné la tête et j’ai aperçu le président de notre fédération, M. Fouzi Lekjaa. Il était venu nous rendre visite sans prévenir. C’était une surprise totale ! Son soutien et ses encouragements ont été un moment fort pour moi. J’en avais les larmes aux yeux. Je ne pourrai jamais oublier cette journée”, a-t-elle confié.



Revenant sur sa plus grande fierté en tant qu'arbitre, Karboubi a souligné qu’au niveau national, “ma plus grande fierté reste la finale de la Coupe du Trône masculine 2021/22 que j’ai eu l’honneur d’officier en tant que première femme marocaine, arabe et africaine à accomplir cet exploit”.



“Au niveau de la CAF, il y a notamment le match de la CAN que j’ai dirigé en Côte d'Ivoire entre le Nigeria et la Guinée-Bissau. Mais aussi, et surtout, la finale de la CAN, où j’ai été quatrième arbitre. Ce moment restera gravé dans mon histoire”, affirme l'arbitre marocaine.



“Sur la scène FIFA, mon plus grand accomplissement a été de participer à la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et bien sûr, les Jeux olympiques, où j’ai eu la chance d’arbitrer une demi-finale des JO de Paris. Ce sont des matchs qui ont marqué mon parcours”, a-t-il assuré.



Lors de cette interview, Karboubi aborde également le Prix de la meilleure arbitre aux CAF Awards qui lui a été décerné en décembre dernier, le qualifiant de “moment de grande joie et une immense fierté. Une reconnaissance qui restera gravée dans ma mémoire”.



“Pour moi, cette récompense est une source d’énergie positive et une motivation supplémentaire pour redoubler d’efforts. Je suis pleinement consciente que si atteindre le sommet est difficile, y rester l’est encore plus. Cette distinction m’incite à continuer à travailler dur pour maintenir ce niveau d’excellence”, a-t-elle indiqué.



Concernant ses objectifs et ambitions pour les années à venir, l’arbitre marocaine a fait savoir qu’elle est candidate pour la Coupe du monde masculine 2026, ajoutant que son objectif est “de pouvoir y participer en tant qu’arbitre et d’officier plusieurs rencontres”.



“Sur le volet féminin, je suis également candidate pour la Coupe du monde féminine 2027 et j’aimerais énormément arbitrer la finale. Ce serait une consécration”, a-t-elle affirmé, ajoutant que son ambition est “d’honorer la confiance que la CAF nous accorde, de représenter dignement ma fédération, mon pays, ma confédération et de continuer à montrer que les femmes ont leur place dans l’arbitrage au plus haut niveau”.

Interrogée sur l'évolution de l'arbitrage féminin en Afrique ces dernières années, elle a relevé qu’il progresse vers l'excellence.



“Nous, les arbitres féminines, sommes présentes à tous les niveaux de la compétition, que ce soit FIFA ou en CAF, et même dans les tournois masculins. On nous retrouve à la CAN U-17, U20, au CHAN, à la CAN senior, à la VAR, et sur le terrain. Ce progrès est le fruit d'un travail considérable du comité et de la direction d'arbitrage de la CAF, qui nous offre de plus en plus d'opportunités”, a-t-elle fait remarquer.



Première femme arabe à officier une rencontre de la Coupe d'Afrique des nations en tant qu’arbitre principale, lors de la CAN-2023 en Côte d'Ivoire, Karboubi a également été au sifflet lors de la Coupe du monde féminine 2023, organisée en Australie et en Nouvelle-Zélande.



Elle a eu aussi le privilège de devenir la première femme à diriger un match de première division de la Botola Pro D1 de football, tout comme elle a été désignée pour officier la finale de la Coupe du Trône 2019-2020.



L'arbitre marocaine a, par ailleurs, reçu en 2024 le Prix Mohammed bin Rashid Al Maktoum de la créativité sportive en tant que "meilleur arbitre arabe de football".

Divers

Coupe du Trône



La Renaissance de Berkane s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Trône de football 2023-2024, en s’imposant sur la pelouse de l’Ittihad de Tanger par 1 but à 0.

Oussama Lamlioui a inscrit le but de victoire des Oranges à la 44e minute de jeu.

En huitièmes de finale, la RSB affrontera le Kawkab de Marrakech, une équipe de la D2 qui a validé son ticket mercredi en battant le Racing Athletic Club (2 - 0).



Mercredi 26 mars

(q) KACM-RAC : 2-0

(q) CAYB-WASK : 2-1

(q) AS FAR-MAS : 2-1

CJBG- (q) JSS : 1 - 3 (a.p)



Jeudi 27 mars

IRT- (q) RSB : 0-1



Samedi 29 mars à 22h00

JS Boujdour vs HUSA (Le lieu de la rencontre n’a pas été annoncé)

RCA vs RBM (Stade Larbi Zaouli de Casablanca)

RCAZ vs DHJ (Stade Ahmed Choukri de Zemamra)

SCCM vs UTS (Stade 18 Novembre de Khémissat)



Dimanche 30 mars à 14h30

HAN vs USMO (Stade Municipal de Nador)

SM vs USK (Stade Ahmed Chhoud de Rabat)



Dimanche 30 mars à 22h00

OCS vs Association Jeunesse Sportive (Stade El Massira de Safi).

A noter que les matchs IZK-MAT, MCO-TSC, OCK-IRFBS et WAC-FUS devaient être disputés vendredi.



La CAN-U20 en Egypte

La Confédération africaine de football (CAF) a attribué à l'Association Egyptienne de Football (EFA) et au gouvernement égyptien les droits d’organisation de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2025) des moins de 20 ans. Selon un communiqué de la CAF, cela fait suite à la décision de la Fédération ivoirienne de football (FIF) et du gouvernement de Côte d'Ivoire de se retirer de l’organisation du tournoi, "en raison de circonstances imprévues".

L'Association égyptienne de football et le gouvernement égyptien avaient précédemment soumis une candidature pour accueillir la Coupe d'Afrique des nations U20 en 2025, ajoute la même source.

La sélection marocaine évoluera dans le groupe B, aux côtés du Nigeria, de l'Egypte et de l'Afrique du Sud.

Le match d'ouverture se jouera le dimanche 27 avril et la finale le 18 mai.