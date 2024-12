Bouchra Karboubi, la consécration du "sifflet national au féminin" !

18/12/2024

Au sifflet des plus grandes compétitions au Maroc et ailleurs, la Marocaine Bouchra Karboubi a vu ses efforts récompensés, en s'adjugeant le prestigieux Prix de meilleure arbitre féminine africaine, lors de la cérémonie des CAF Awards 2024 qui s'est déroulée lundi soir à Marrakech.



Arbitre au parcours éloquent et inspecteur de police principal relevant de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) connue et reconnue pour son dévouement, Bouchra Karboubi dixit: " Dès que je retire l'uniforme, je file sur le terrain m'entraîner, une vraie bouffée d’oxygène".



En effet, cette native de Taza a eu le secret, désormais de Polichinelle, de s'adonner pleinement à son métier, en accordant un intérêt tout aussi particulier à une passion qu'elle développe dès son très jeune âge... Le football.



La consécration de Bouchra Karboubi illustre, à bien des égards, les politiques proactives et pertinentes menées par les différentes institutions marocaines, en l'occurrence la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) et la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) en vue de la promotion du football féminin et l'autonomisation de la gent féminine.



La CAN-2023... Le Triomphe !



Lundi 22 janvier au Stade Félix-Houphouët-Boigny à Abidjan. Bouchra Karboubi donna le coup d’envoi du match ayant opposé le Nigéria à la Guinée-Bissau, pour le compte de la 3è et dernière journée du groupe A de la CAN-2023. Inédit !



L'arbitre marocaine devient, ainsi, la première femme arabe à officier une rencontre de la CAN en tant qu’arbitre principale. Tout à l'honneur d'une "Dame" ferme dans ses desseins, judicieuse dans ses prises de décisions aussi bien sur qu'en dehors des pelouses.

Pour rappel, le périple "Pro" de Bouchra Karboubi avait débuté en 2018 lors de la CAN féminine au Ghana, avant de gravir les échelons à pas sûrs.

La Marocaine a également été au sifflet lors de la Coupe du monde féminine 2023, organisée en Australie et en Nouvelle-Zélande.



Entretemps, Bouchra a eu le privilège de devenir la première femme à diriger un match de première division de la Botola Pro D1 de football, tout comme elle a été désignée pour officier la finale de la Coupe du Trône 2019-2020.



Avant cette éclatante consécration africaine, Bouchra Karboubi s'était adjugée le Prix Mohammed bin Rashid Al Maktoum de la créativité sportive en tant que "Meilleur arbitre arabe de football".

Ces prestigieux Prix, décernés à Madame Karboubi restent une reconnaissance de son leadership au féminin et incarnent, si besoin est, l'image rayonnante de la femme marocaine à l'éclat "multifonctionnel".