Bouchra Hajij : La réunion des présidents des fédérations de volley-ball de la zone 1, l'occasion de mettre en place un programme stratégique 2020-2024

30/10/2019

La réunion des présidents des fédérations nationales de volley-ball de la zone 1, tenue récemment à Rabat, a constitué une occasion pour mettre en place un programme stratégique 2020-2024, a indiqué la présidente de la Fédération Royale marocaine de volley-ball, Bouchra Hajij. Ce programme repose principalement sur les moyens de renforcer la coopération et de partager les expériences entre les fédérations de cette zone dans les domaines de l'arbitrage, de la formation et de la mise en valeur des équipes nationales, a souligné Mme Hajij dans une déclaration à la MAP à l'issue de cette réunion.

Mettant en avant la qualité de la pratique du volley-ball dans la zone 1, considérée comme la meilleure à l'échelle continentale, Mme Hajij a affirmé que la réunion a également permis d'examiner les moyens de renforcer le rayonnement de la discipline au niveau africain et les outils nécessaires afin de relever les défis la concernant.

Le programme des compétitions qualifiantes pour les Jeux olympiques 2020 a figuré à l'ordre du jour de la réunion, a-t-elle fait savoir.

Pour sa part, le président de la fédération tunisienne de volley-ball, Firas El Faleh, a indiqué que la zone 1 est la meilleure en Afrique car elle comprend l’équipe tunisienne, championne d'Afrique en salle et l'équipe marocaine, championne d'Afrique de beach-volley, outre l’équipe algérienne, qui est l’une des plus compétitives du continent.

M. El Faleh a, dans ce sens, souligné que cette réunion a pour but de préserver les acquis des équipes nationales de la zone 1, en particulier après le grand progrès qu'ont connu les pays composant cette zone dans les disciplines de volley-ball et de beach-volley. Les fédérations devraient mettre en synergie leurs efforts pour développer la pratique de ce sport dans cette zone en mettant l'accent sur la formation d'arbitres et d'entraîneurs, l'organisation de stages de concentration communs et l'échange d'expériences entre les pays de la région, a-t-il ajouté.

De son côté, le président de la fédération algérienne de volley-ball, Mustapha Ellimouchi, a indiqué que cette réunion a permis de dresser le bilan du travail accompli dans le développement de ce sport en pointant du doigt les lacunes qu'il faut combler à travers un plan d'action sur deux années. Pour sa part, le président de la fédération libyenne, Adnane El Bekbak, s'est félicité de la tenue de cette réunion visant à renforcer la coopération entre les fédérations de la zone au service du volley-ball, appelant au soutien mutuel entre les fédérations.

Lors de la réunion, le Maroc a été désigné pour abriter les compétitions qualifiantes pour les Jeux olympiques de Beach-volley dans la catégorie dames tandis que la Tunisie accueillera les compétitions pour la catégorie messieurs.