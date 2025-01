Boualem Sansal est sorti de l'hôpital et reste en prison

30/01/2025

L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, détenu en Algérie, est sorti de l'hôpital récemment pour retourner en prison, a indiqué mardi matin le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, lors d'une interview à Sud-Radio.



"Boualem Sansal a quitté l'hôpital il y a quelques jours et est rentré en détention dans la prison où il est détenu, dans les environs d'Alger", a-t-il ajouté, en précisant que Paris tenait l'information de l'épouse de l'écrivain et que la demande française de visite consulaire n'avait pas été accordée par les autorités algériennes. Le ministre a ajouté qu'il était "très préoccupé par sa santé" car l'écrivain est "malade".



"Il est en contact avec son épouse qui le voit une fois par semaine, épouse avec laquelle nous sommes en contact, ainsi qu'avec ses avocats. Et c'est ainsi que nous avons de ses nouvelles", a poursuivi M. Barrot.



Interrogé sur sa proposition de se rendre à Alger pour discuter avec les autorités algériennes, formulée il y a quelques jours, M. Barrot a répondu: "J'ai dit que j'y étais prêt le moment venu pour reprendre l'ensemble des sujets et des dimensions de notre relation, que je souhaite voir s'apaiser parce que c'est la seule manière de rendre service au peuple algérien et au peuple français".



M. Barrot a également espéré "qu'une décision puisse être rendue le plus rapidement possible par la justice algérienne" au sujet de l'écrivain.