Botola : WAC-RSB en tête d’affiche

25/10/2024

Après l’ouverture du bal vendredi, la Botola Pro D1 de football se poursuivra ce week-end pour le compte de la huitième journée qui sera marquée par l’affiche WAC-RSB programmée ce samedi à partir de 20 heures au stade Larbi Zaouli à Casablanca.



Une confrontation au sommet entre des Rouges qui peinent à trouver la bonne cadence et qui n’arrivent pas à convaincre et des Berkanis qui avaient goûté à la victoire dans ce même stade sur le Raja.



Auparavant, à partir de 16 heures, l’UTS jouera le DHJ, alors qu’à 18 heures deux rencontres sont programmées à savoir HUSA-CODM et ASFAR-OCS.

Le lendemain dimanche, la RCAZ affrontera le FUS (16h00), au moment où la JSS sera à l’épreuve de l’IRT.



Comme précité, les confrontations MAS-Raja et MAT-SCCM devaient avoir lieu vendredi.

Pour ce qui est du championnat DII, les clubs aborderont en cette fin de semaine les péripéties de la 4ème manche. Le programme de samedi se décline comme suit : CJBG-KACM, OD-RCOZ, RBM-MCO et USMO-KAC. Tandis que dimanche, il y aura les oppositions RAC-CAYB, SM-KAC, WAF-JSM et OCJ-USYM.



A noter que le coup d’envoi de l’ensemble des matches sera donné à 16 heures, excepté OCK-USYM qui débutera à 19 heures.



T.R