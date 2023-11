Botola : Une manche conforme à la logique

13/11/2023

L’Olympic de Safi s’est imposé sur l’AS FAR par 1 but à 0, samedi au Stade El Massira, en match comptant pour la 9è journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football.

Le but de victoire des locaux a été inscrit par Haba Boniface à la 56e minute de jeu.



Auparavant, la Jeunesse Salmi, qui recevait au stade El Bachir à Mohammedia, a fait match nul face au Raja de Casablanca (0-0). L’issue de parité a sanctionné également les débats de la rencontre ayant opposé le FUS à la RSB (1-1).



Les Fussistes ont ouvert la marque dès la 16è minute par Ayoub Nanah, avant que les Berkanis ne remettent les pendules à l'heure grâce à Yassine Lebhiri (72è).



Vendredi, deux matches ont été programmés. Le Moghreb Tétouan (MAT) et le Mouloudia Oujda (MCO) se sont neutralisés, 1 but partout, au stade Saniat R'mel de Tétouan.

Les visiteurs ont scoré les premiers à la 33è minute suite à un but contre son camp de Ayoub Moueddene, avant que les locaux n’égalisent en seconde période par le truchement de Pape Badji (69è).



Quant au Maghreb de Fès (MAS), il a perdu à domicile face à l’Union Touarga (UTS) sur le score de 1 but à 0, match disputé au complexe sportif de Fès.



Le club tourougui, qui a terminé la rencontre à dix après l’expulsion de Papa Gadio à la 41è minute, s'est imposé grâce à une réalisation signée Mohammed Chemlal (55è).



Dimanche, deux matches devaient être joués, à savoir SCCM-RCAZ et HUSA-IRT, sachant que la confrontation WAC-CAYB a été reportée à une date ultérieure, en raison de l’engagement continentale des Rouges qui devaient affronter dimanche à Pretoria l’équipe sud-africaine de Mamelodie Sundowns pour le compte de la finale retour de l’African Football League (Aller : victoire du WAC par 2 à 1).