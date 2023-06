Botola Pro D2: Une lutte acharnée pour accéder à l’élite

11/06/2023

Ça se bouscule en tête du classement de la Botola Pro D2 à seulement deux journées de la fin du championnat, avec les quatre premières équipes du peloton de tête se disputant les deux premières places synonymes de passage chez l’élite du football national.



En pole position figure le Stade Marocain, avec 49 points au compteur avant la 29e journée prévue ce samedi lors de laquelle le club rbati se déplacera chez l’AS Salé (13e , 31 pts), rescapée de la relégation, pour prendre ses distances avec son poursuivant direct, le Youssoufia de Berrechid.



Ce dernier, 49 points, évoluera à domicile face au Chabab Atlas Khénifra (7ème , 37 pts) dans un duel décisif pour les locaux afin de se détacher du 3è au classement, la Renaissance de Zemamra qui se trouve à une longueur des deux premiers de la Botola Pro D2 avec 48 points.

L’équipe de Khemiss Zemamra sera à l’affût du moindre faux pas des deux premiers du classement et défendra bec et ongles ses chances lors de son déplacement chez l’USM Oujda (6ème, 40 pts).



De son côté, le Rapide Oued Zem (4ème , 45 pts) pourrait jouer les trouble-fêtes et faire prolonger le suspense en D2 en cas de victoire à domicile face à l’Ittifaq de Marrakech (12ème, 32 pts).



En bas du classement, on rappelle la relégation de l’Ittihad de Khemisset et du Wydad Témara au championnat amateur.

Voici, par ailleurs, le programme de la 29ème journée prévue samedi (17h00):



AS Salé – Stade Marocain

Youssoufia Berrechid-Chabab Atlas Khénifra

Jeunesse Benguerir-Racing Casablanca

Wydad Témara-Jeunesse El Massira

Raja Béni Mellal - Ittihad Khemisset

USM Oujda - Renaissance Zemamra

Rapide Oued Zem - Ittifaq Marrakech

Wydad Fès - Olympique Dcheira.