Botola Pro D1 et D2: De belles affiches au programme

18/10/2024

Après les matches de vendredi, la Botola Pro D1 de football se poursuivra ce week-end avec la programmation des autres rencontres comptant pour la 6ème manche.



Une journée de reprise après la fenêtre internationale qui s’annonce sous de bons auspices avec samedi quatre confrontations dont deux programmées simultanément à partir de 16 heures, à savoir UTS-CODM et MAS-DHJ.



A 18 heures du côté de stade Saniet Rmel à Tétouan, le MAT, qui vient de faire appel au service du coach Aziz El Amri qui connait trop bien la maison, sera à l’épreuve du Hassania d’Agadir, alors qu’à 20 heures au stade Larbi Zaouli, le WAC part largement favori en accueillant le Chabab de Mohammedia, une équipe qui en voit de toutes les couleurs cette saison.



Cette journée sera clôturée dimanche avec le match OCS-IRT (18h00), sachant que, comme précité, trois rencontres devaient opposer vendredi la RCAZ à la RSB, l’ASFAR au FUS et la JSS au Raja.



De leur côté, les clubs de la Botoila D2 aborderont en cette fin de semaine les péripéties de la 3ème journée. Les matches de samedi se joueront en simultanée à 16 heures et auront pour protagonistes RCOZ-CJBG, OD-USMO, MCO-WAF et USYM-JSM. Pour ce qui est des rencontres dominicales, le programme comporte KACM-OCK (16h00), CAK-SM (18h00), KAC-RAC (19h00) et CAYB-RBM (20h00).



T.R