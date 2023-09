Botola Pro D1: Victoires de l’ASFAR et de la RSB

22/09/2023

L’AS FAR s’est imposée face à la Renaissance Zemamra sur le score de 3 buts à 1, mercredi au stade El Bachir de Mohammedia, en match comptant pour la 3e journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football.



Les Militaires ont ouvert le score par le biais de Rabie Hrimat (28e), avant que Mohamed Habbali ne marque le but de l’égalisation (61e). Hamza Igamane a redonné l’avantage à l’AS FAR à la 90e minute, avant que son coéquipier Ahmed Hammoudan ne scelle le sort du match (90e+6).



A la faveur de cette victoire, l’AS FAR grimpe à la 2e place du classement avec 7 points, tandis que la Renaissance Zemamra stagne à la 11e position (3 pts).

Dans l’autre match programmé mercredi au Complexe Prince Héritier Moulay El Hassan de Rabat, l’Union Touarga (UTS) s'est inclinée face à la Renaissance Berkane de (RSB) par 3 buts à 1.

Les buts des visiteurs ont été signés Youssef Mehri, auteur d’un doublé, à la 22e et la 33e minutes, avant que son coéquipier Youssef Zghoudi ne creuse l’écart (76e ). L’UTS a réduit l’écart grâce à un but de Tawfik Bentayeb à la 70e minute.



Suite à cette troisième victoire en autant de matchs, la RS Berkane occupe la première place du classement avec 9 unités, tandis que son adversaire du jour, qui concède sa première défaite de la saison, est 2 e (6 pts).