Botola Pro D1: Un quatuor pour mener le bal

21/09/2021

Le rideau est tombé dimanche soir sur les péripéties de la deuxième journée de la Botola Pro 1 de football. Le match qui a clos cette manche a été celui qui a opposé Le Rapide Oued Zem (RCOZ) au Wydad de Casablanca (WAC), disputé au complexe de l’OCP de Khouribga et qui s’est terminé en faveur des Rouges sur le score de 2 à 0. Zouhair Al Moutaraji a ouvert le score à la 51ème minute pour les visiteurs, avant que son coéquipier Guy Mbenza ne creuse l’écart (68ème). Suite à ce second succès de rang, le WAC, champion sortant, conserve la pole position du classement qu’il occupe conjointement avec trois autres formations, en l’occurrence la Jeunesse sportive Salmi, le Difaa El Jadida et le Raja Casablanca A propos du Raja de Casablanca (RCA), il a dû attendre les ultimes souffles de l’opposition pour sceller les débats en sa faveur. Pour cette rencontre qui s’est déroulée au complexe sportif Mohammed V à Casablanca, le revenant Hamid Ahadad a trouvé le chemin des filets en premier (16ème), mais ce n’était que partie remise puisque les visiteurs sont parvenus à recoller au score par l’entremise de Mustapha ElYousfi (56è). Et c’est le réserviste Fabrice Ngoma qui s’est mis en mode sauveur, inscrivant le but de la victoire au temps additionnel (90+4). La troisième rencontre dominicale entre la Renaissance de Berkane (RSB) et l'Olympic de Safi (OCS) qui a eu lieu au stade municipal de Berkane s’est soldée sur une issue de parité, un partout. Les buteurs de ce match ont été Hamza Khaba pour les Safiots au premier quart d’heure du jeu, alors que c’est Ioussoufou Dayo qui a pu remettre les pendules à l’heure à deux minutes de la fin de la première mi-temps. Le bal de la seconde journée du championnat a été ouvert vendredi par la confrontation qui a mis aux prises le FUS et le CAYB, deux clubs qui ont démarré du mauvais pied l’exercice 2021-2022. Ils se sont quittés sur un match nul, 1-1, résultat qui n’arrange aucunement les affaires du club rbati qui, comme son adversaire du jour, avaient évité de justesse la relégation au terme de la saison écoulée. Samedi, trois matches ont été à l’ordre du jour. Il y a lieu de citer en premier la confirmation du promu, la Jeunesse Sportive Salmi qui, après avoir surclassé l’ASFAR par 3 à 0, a remis le coup de la distinction, s’offrant sur ce même score le Moghreb de Fès. Quant au DHJ, il a eu raison du HUSA par 2 à 1, au moment où l’Ittihad de Tanger a été accroché par le Chabab de Mohammédia. A noter que la page de cette seconde manche du championnat Pro D1 sera tournée avec la programmation du match qui opposera ce mercredi à partir de 21h30 au stade d’honneur à Oujda le MCO à l’ASFAR. Cette rencontre a été décalée en raison de l’engagement des Militaires, en fin de semaine, en compétition africaine.