Botola Pro D1: RCA-JSS, l’autre derby de la Métropole

23/09/2021

Le match devant opposer ce vendredi le Raja de Casablanca (RCA) au nouveau promu, la Jeunesse Sportive Salmi (JSS), sera l'attraction de la 3è journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football.



Le club de Had Soualem a réussi de la plus belle des manières ses débuts chez l'élite en remportant haut la main ses deux premiers matches sur le score de 3 buts à 0, face, respectivement, à l'AS FAR et au Maghreb de Fès, deux ténors du football marocain.



Les hommes de Redouane El Haimer sont en tête du classement de la Botola, ex-aequo avec leur adversaire du jour, le Wydad de Casablanca et le Difaa El Jadida. Le RCA aura ainsi à cœur de poursuivre sur sa lancée et signer une troisième victoire de suite, à même de donner confiance aux joueurs et créer plus d'homogénéité au sein du groupe.



Un match pas moins palpitant mettra aux prises samedi (17h00) le Chabab Mohammedia et le Difaa d'El Jadida. Le représentant de la ville des fleurs aura en ligne de mire de garder le contact avec le fauteuil de leader, alors que les protégés d'Abdelhak Benchikha tenteront de confirmer leur bon départ.



Si l'équipe de la JSS a démarré comme il faut cette saison, d'autres clubs peinent à trouver leur rythme, à l'image du Maghreb de Fès et du FUS de Rabat qui s'affronteront vendredi à Fès (19h15).



De son côté, l'Ittihad de Tanger effectuera un déplacement périlleux chez le nouveau promu, l'Olympique Khouribga, battu la semaine passée (2-1) par le Raja Casablanca. Pour sa part, le Wydad de Casablanca se produira sur la pelouse du Hassania Agadir, tandis que l'AS FAR recevra la Renaissance de Berkane.



Programme

Vendredi

17h00 : OCK-IRT

19h15 : MAS-FUS

21h30 : Raja-JSS

L’ASFAR s ’impose à Oujda

Le Mouloudia d'Oujda (MCO) s’est incliné, mercredi soir à domicile, face à l’AS FAR sur le score de 2 buts à 0, en match comptant pour la 2ème journée de la Botola Pro D1 "Inwi". Lors de cette rencontre disputée au stade d'honneur d'Oujda, Mohamed El Khaloui a ouvert le score pour les Militaires à la 55è minute, avant qu’Ismail Khafi ne creuse l’écart (60è). Grâce à cette victoire, l’AS FAR grimpe à la 6ème place avec 3 unités exæquo avec le Hassania d’Agadir, tandis que le MCO stagne à la 8ème marche du classement (1 pt)