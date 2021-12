Botola Pro D1 Oppositions délicates pour les mal classés

24/12/2021

La 14e et avant-dernière journée de la phase aller du championnat national de football se poursuit en cette fin de semaine avec des matchs décisifs.



Ainsi, après les deux rencontres de vendredi devant opposer le WAC au MCO et le SCCM à la RSB, le HUSA, 14e au classement avec onze points, affrontera la JSS au Grand stade d’Agadir à partir de 16h. Les locaux, toujours à la recherche de leurs marques, seront à rude épreuve face à une équipe qui ne cesse de surprendre ses adversaires. Comptant sur l’arrivée d’Abdelhadi Sektioui à la tête du staff technique pour retrouver le déclic, les Soussis tenteront de s’adjuger une victoire qui leur permettra de se relancer.



A 18h15, une rencontre du bas du tableau ne manquera point d’intérêt. Le RCOZ, lanterne rouge, accueille le FUS, 13e avec douze unités au compteur, dans un match décisif. Mal en point depuis le début de la saison, les protagonistes tenteront de s’accaparer les points de la rencontre pour entamer la deuxième partie de la saison sur une note positive.



A 20h30, le Grand stade de Fès abritera la rencontre qui opposera le MAS, 7e au classement, à l’IRT qui occupe la 9e position. Une confrontation du milieu du tableau entre deux formations qui privilégient le jeu ouvert et qui n’auront d’yeux que sur la victoire qui placera l’une d’elles au niveau des équipes du haut du peloton.



Pour ce qui est de la journée de dimanche, le Youssoufia de Berrechid, onzième avec 15 points, accueillera le Difaâ d’El Jadida. Mission difficile pour les locaux qui peinent à enregistrer des résultats réguliers et qui comptent sur ce match pour améliorer leur classement. En face, les Jdidis sont favoris grâce à l’homogénéité de leur groupe et aux bons résultats enregistrés lors des dernières rencontres.



A 18h15, le stade El Massira de Safi abritera le derby phosphatier entre l’OCS et l’OCK. Un match équilibré entre deux clubs qui occupent le milieu du tableau et qui cherchent encore le déclic qui leur permettra de se relancer.



Enfin, l’affiche de cette 14ème journée opposera lundi au Complexe Moulay Abdellah de Rabat à partir de 20h30 l’AS FAR au Raja de Casablanca.



Khalil Benmouya



Programme

Samedi

16h00: Hassania d’Agadir - Jeunesse sportive Salmi

18h15: Rapide Oued Zem - FUS de Rabat

20h30: Maghreb de Fès - Ittihad de Tanger

Dimanche

16h00: Youssoufia de Berrechid – Difaâ El Jadida

18h15: Olympic Safi - Olympique de Khouribga

Lundi

20h30: AS FAR - Raja Casablanca

A noter que les matches WAC-MCO et SCCM-RSB devaient avoir lieu vendredi.

​Championnat D2

Voici le programme de la 14è journée de la Botola Pro D2 "Inwi" de football (15h30):

Samedi

Chabab Atlas Khénifra – Stade Marocain

Racing Casablanca - Tihad Casablanca

Jeunesse El Massira - Moghreb de Tétouan

Dimanche

Union Touarga - Widad de Fès

Renaissance de Zemamra - Ittihad Khémisset

Olympique Dcheira - Raja de Béni Mellal

A noter que les matches Jeunesse Benguerir - USM Oujda et AS Salé - Kawkab de Marrakech devaient avoir lieu vendredi.

​Divers

Report de l’AG du WAC

Le bureau dirigeant du Wydad de Casablanca, section football, a décidé de reporter l’assemblée générale du club prévue ce samedi.

Le comité du WAC a justifié cet ajournement par la situation sanitaire qui s’est dégradée dernièrement avec la multiplication des cas de Covid.

Le bureau dirigeant a annoncé qu’une nouvelle date pour la tenue de l’AG sera arrêtée et que les adhérents recevront à temps les rapports moral et financier.



Réception

La Fédération Royale marocaine de football (FRMF) et l’Association sportive des Forces Armées Royales (AS FAR) ont co-organisé jeudi une réception en l’honneur de l’équipe féminine de l’AS FAR médaillée de bronze lors de la première édition de la Ligue des champions d’Afrique, disputée en Egypte.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence du président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, du Général de Corps d’Armée, Mohamed Haramou, président de l’AS FAR et du président délégué du club, Aboubakr Al Ayoubi.

Au cours de cette réception, organisée au centre sportif de l’ASFAR, M. Lekjaa a félicité les joueuses pour leur excellente participation dans cette compétition continentale en rivalisant avec de grandes équipes.

Cité par un communiqué de la FRMF, M.Lekjaa a saisi cette occasion pour appeler les joueuses de l’AS FAR à fournir davantage d’efforts pour développer leur niveau en prévision de la prochaine Coupe d’Afrique des nations dames qui se déroulera en juillet prochain au Maroc.

Dans ce même contexte, le Général de Corps d’Armée, Mohamed Haramou a salué le niveau des joueuses lors de cette compétition tout en les appelant à plus de persévérance afin de bien représenter le football national lors des prochaines échéances.

Le président de l’AS FAR a rappelé que cette compétition a servi aux joueuses de test pour rehausser leur niveau en vue de défendre dignement les couleurs nationales lors des prochaines échéances.