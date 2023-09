Botola Pro D1 : Match au sommet pour le fauteuil de leader entre l'UTS et la RSB

16/09/2023

L’Union Touarga (UTS) recevra la Renaissance Berkane (RSB) pour le compte de la 3ème journée de la Botola Pro D1 qui débutera samedi, en match au sommet pour tenter de s'emparer du fauteuil de leader. L’UTS et la RS Berkane, en coude à coude au classement avec 6 unités chacune et avec la même différence de but, entame cette 3ème journée avec l’ambition de continuer sur leur lancée et signer une 3ème victoire d'affilée.



De son côté, la JS Salmi, exæquo avec l’UTS et la RSB en nombre de points et de buts, entame un voyage à haut risque chez son hôte, le Wydad Casablanca (4 pts), gonflé à bloc après sa victoire en 2ème journée face au Chabab Mohammedia (3-2).



Le Raja Casablanca (4ème , 4 pts), qui s’est contenté d’un nul face à l’AS FAR (2-2) lors de la précédente journée, sera accueilli de pied ferme par le Maghreb Fès (4 pts), auteur d’un nul blanc face au FUS Rabat.



En bas du classement, les duels qui opposeront le Chabab Mohammedia au Youssoufia de Berrechid et l’Ittihad Tanger au Mouloudia Oujda, qui affichent zéro point au compteur, seront âprement disputés pour engranger les premiers points de la saison et s’extirper de la zone de turbulences.



Ci-après le programme de la 3ème journée

Samedi

(17h00) Hassania Agadir – Moghreb Tétouan

(19h15) Olympic Safi – FUS Rabat

(21h30) Youssoufia Berrechid – Chabab Mohammedia

Dimanche

(19h15) Maghreb Fès – Raja Casablanca

(21h30) Ittihad Tanger – Mouloudia Oujda

Mercredi 20 septembre

(17h00) Union Touarga – Renaissance Berkane

(19h15) AS FAR – Renaissance Zemamra

Jeudi 21 septembre

(20h00) Wydad Casablanca – JS Salmi.

Divers

Coupes africaines des clubs



La compétition africaine interclubs reprendra ses droits en cette fin de semaine pour le compte des matches du second tour du tour préliminaire. En Ligue des champions, l’ASFARn’a pas été gâtée par le tirage au sort après avoir hérité de la formation tunisienne de l’Etoile Sportive du Sahel.



Ce derby maghrébin est prévu ce samedi à partir de 16h00 au stade de Sousse. Le WAC, finaliste de la précédente édition, entamera la compétition ce dimanche à 17h00 après avoir été exempt du tour préliminaire. Les Rouge et Blanc auront à donner la réplique en déplacement aux Guinéens de Hafia Conakry.



En Coupe de la Confédération, la Renaissance de Berkane donnera la réplique ce samedi à 16h00 en dehors de ses bases à l’équipe nigériane de Bendel. Tandis que la rencontre opposant le FUS au club algérien de l’USMA a été reporté en raison de la programmation hier vendredi du match de la Super Coupe d’Afrique entre AlAhly d’Egypte et la formation algéroise.