Botola Pro D1 : Lutte acharnée entre le trio de tête

29/12/2023

Le trio de tête de la Botola Pro D1 "Inwi" entame la 13e journée, avec l’ambition de s’emparer de la pole position, tandis que les équipes du bas du classement disputeront cette journée avec la perspective de glaner des points avant qu’il ne soit trop tard.



L’AS FAR, qui occupe le fauteuil du leader avec 26 unités, se rendra chez la Jeunesse sportive Salmi (12e, 11 pts) pour accentuer son avance sur ses poursuivants directs et préserver sa première place.

Les Militaires, qui disposent de la meilleure attaque de la Botola avec 24 buts, s’étaient imposés in extremis face au Hassania Agadir par 2 buts à 1 lors de la précédente journée.



Le Raja Casablanca (2e, 24 pts) et la Renaissance Berkane (4e, 22 pts), devaient affronter jeudi respectivement l’Ittihad Tanger et le Chabab de Mohammedia. Quant au Wydad Casablanca (3e, 23 pts), qui a un match en retard contre le Maghreb Fès, il approntera l’Olympic Safi (7e, 16 pts) avec l’ambition de décrocher les trois précieux points lui permettant de rester dans le Top 3, après avoir concédé un nul blanc face au Hassania Agadir en match en retard de la 11e journée.

Les équipes du bas du classement, elles, aspirent à rattraper leur retard afin de s’extirper de la zone rouge.



Dans cette optique, le Hassania Agadir, lanterne rouge, est appelé à signer sa première victoire de la saison en recevant le Maghreb Fès, 9e ex-æquo avec l’Union Touarga et le Chabab Mohammedia, en particulier après six matchs nuls et six défaites.



Programme



Vendredi



(16h00) Renaissance Zemamra – Mouloudia Oujda

(18h00) Olympic safi – Wydad Casablanca

(18h00) Hassania Agadir – Maghreb Fès

(20h00) JS Salmi – AS FAR.