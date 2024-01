Botola Pro D1 : Le sans faute du Raja lors de la phase aller

Le derby de la capitale pour clore la première moitié du championnat

07/01/2024

Le Raja de Casablanca, qui recevait à Berrechid, a battu le Mouloudia d’Oujda par 2 buts à 0, en match de la 15e journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football.



Les buts des Verts, n’ayant concédé aucune défaite lors de la phase aller du championnat, ont été inscrits par Saber Bougrine à la 64e minute de jeu et El Mahdi Maouhoub au temps additionnel (90+1).



Cette victoire permet au Raja, qui compte désormais 33 points, de se détacher provisoirement de l’AS FAR en tête du classement. Le MCO, lui, reste dixième avec 16 unités.

Le deuxième match programmé samedi a vu le Chabab de Mohammedia surclasser à domicile l’Ittihad de Tanger par 1 but à 0.



Le but de la victoire des locaux a été inscrit par Merouane Afallah à la 20e minute de jeu.

Au terme de cette victoire, le Chabab de Mohammedia rejoint provisoirement l’Union de Touarga à la huitième place (18 points). Le club tangérois, lui, reste avant-dernier avec 11 unités.



Cette 15ème journée du championnat devait se poursuivre dimanche avec la tenue des matches HUSA-UTS, RCAZ-RSB, MAT-WAC et OCS-MAS. Ce lundi, la JSS affrontera la CAYB à 18 heures, alors qu’à 20 heures le FUS donnera la réplique à l’ASFAR.



Le FUS, à la recherche de son rythme de croisière, est appelé à se ressaisir de sa dernière défaite chez le Mouloudia d’Oujda, en recevant les Militaires (30 pts), au Complexe sportif Prince Héritier Moulay El Hassan de Rabat.



Néanmoins, l’AS FAR, sur un nuage après sa large victoire à domicile face au Moghreb de Tétouan (3-0) lors de la dernière journée, semble déterminée à plier les débats en sa faveur et creuser l’écart sur ses poursuivants immédiats.