Botola Pro D1 : Le joli coup du Raja à Meknès

Le Hassania fonce tout droit sur les barrages

11/03/2025

Le COD Meknès (CODM) a perdu à domicile face au Raja de Casablanca sur le score de 2 buts à 1, lundi soir au stade d'Honneur de Meknès, pour le compte de la 24-ème journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football.



Les locaux ont ouvert la marque à la 46è minute par l'intermédiaire de Mouad Goullous, avant qu'Ayoub Maâmouri ne remette les pendules à l'heure (61è). A deux minutes de la fin du temps réglementaire, Houcine Rahimi a marqué le but de la victoire des Vert et Blanc (88è).



Grâce à ce succès, le Raja porte son actif à 36 points et grimpe à la 7è place, alors que le CODM occupe toujours la 12è place avec 30 unités.



Quant au Hassania d’Agadir (HUSA) et au Difaâ El Jadida (DHJ), ils se sont neutralisés, 1 but partout, dans un match disputé au stade Hassan II de Fès Hamza El Kalai a ouvert la marque pour le Hassania à la 29è minute, avant que Mustapha Sahd n'égalise pour les visiteurs à la 73è minute. Le Difaâ El Jadida a raté un penalty, non transformé par Khalid Baba à la 63è minute.



Après ce nul, le HUSA stagne à la 13è place avec 23 points, alors que le DHJ est 9è avec 32 points au compteur.



Résultats

JSS-OCS : 0-1

UTS-SCCM : 2-1

RCAZ-ASFAR : 1-2

MAS-IRT : 1-1

MAT-RSB : 0-2

WAC-FUS : 2-2

HUSA-DHJ : 1-1

CODM-Raja : 1-2

Divers

La liste de Regragui dévoilée vendredi



Le sélectionneur de l’équipe du Maroc, Walid Regragui, tiendra une conférence de presse, vendredi prochain au Complexe Mohammed VI de football à Salé, indique la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).

Cette rencontre avec les médias, prévue à partir de 11h00, sera consacrée à la présentation des joueurs retenus par Regragui pour disputer les deux matchs face aux sélections du Niger et de la Tanzanie, respectivement, les 21 et 25 mars, pour le compte des éliminatoires africaines de la Coupe du monde 2026 de football, précise la FRMF.

Ces deux rencontres comptant pour le groupe "E" auront lieu au stade d’Honneur d’Oujda, à 21h30.



La 14ème AGE de la CAF au Caire



La 14ème assemblée générale extraordinaire (AGE) de la Confédération africaine de football (CAF) se tient ce mercredi au Caire.

Des dirigeants du football africain, notamment les présidents des associations membres de la CAF et de ses six unions zonales, ainsi que des acteurs de haut niveau du football international assisteront à cette réunion, souligne la CAF dans un communiqué.

Le 12 mars, se tiendra officiellement l'AGE de la CAF et se conclura par une conférence de presse officielle du président de l'instance footballistique continentale, Patrice Motsepe, précise le communiqué.



Stage du XV national en France



La sélection marocaine de rugby effectuera un stage de préparation du 14 au 16 mars 2025 à Agen en France, en perspective de la Coupe d'Afrique des nations (Ouganda-2025), étape qualificative au Mondial 2027.

Ce stage de préparation rassemblera "environ 40 joueurs", souligne la Fédération Royale marocaine de rugby (FRMR) dans un communiqué.

Conformément au programme validé par le staff technique de la FRMR, des stages de préparation seront organisés chaque mois jusqu'en juillet 2025, afin de permettre aux Nationaux de bénéficier d'une préparation progressive et rigoureuse, ajoute la FRMR.

Par ailleurs, la FRMR a prévu la tenue de deux matchs amicaux au cours de cette période, conclut le communiqué.