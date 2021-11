Botola Pro D1: Le coude à coude entre le WAC et le Raja est lancé pour de bon

02/11/2021

Le WAC ne lâche rien. Les Rouge et Blanc viennent d’aligner, dimanche à domicile, leur septième victoire au détriment du MAS (1-0) à l’issue de la huitième journée de la Botola Pro D1. Une victoire qui a tardé à se dessiner pour ne pas dire qu’elle a été obtenue dans la douleur et à dix après l’expulsion du capitaine du WAC, Yahya Jabrane. Face à une équipe fassie accrocheuse, les Casablancais ont dû attendre les ultimes souffles de la partie pour trouver le chemin des filets grâce à un but de Guy Mbenza, intégré par le coach Walid Rergragui en cours de jeu. Celui-ci s’est dit satisfait de la performance de ses poulains « devant un adversaire bien organisé tactiquement, qui a réussi à fermer les espaces, ce qui m’a poussé à changer à maintes reprises mes schémas tactiques ». Et d’ajouter que « même si on n’a pas produit du beau jeu, l’équipe a montré du caractère et elle est parvenue à glaner les trois points escomptés». Le WAC porte son capital à 22 unités, confortant ainsi son statut de leader devant le rival rajaoui (19 pts) qui, la veille, avait réussi à s’imposer du côté d’El Jadida sur le Difaâ local par 2 à 0. Outre l’affiche WAC-MAS, deux autres oppositions ont été programmées samedi au terme desquelles il a plu des buts. Au stade municipal de Berkane, la RSB n’a pas trop fait dans les détails s’offrant l’IRT sur le large score de 4 à 1. Les buteurs berkanis ont été Issoufou Dayo (4è), Brahim Bahraoui (48è et 77è) et Lukombe Chadrak (68è), tandis que l’unique réalisation des Tangérois a été l’œuvre d’Ahmed Hamoudane (7è). La RSB dont les performances fonctionnent en dents de scie, cinquième avec 12 points, est appelée à conserver pour de bon cet élan en vue de soigner son classement, au moment où la situation ne cesse de s’aggraver pour l’IRT, avant-dernier avec un maigre butin de cinq points, juste devant le cancre du service, le RCOZ. A propos du Rapid Oued Zem, il a concédé sa cinquième défaite de la saison contre trois matches nuls. Le RCOZ a été sèchement battu par l’AS FAR qui a scellé le sort de cette confrontation sur la marque de 3 à 0, buts signés Edilson Borges (13è), Noah Saadaoui (32è) et Abdelilah Amimi à quatre minutes de la fin du temps réglementaire. A noter que le bal de cette manche a été ouvert vendredi par le choc SCCM-HUSA qui a tourné en faveur des Fédalis par 2 à 0, renouant par là même avec la victoire après celle de la première journée. Quant à la rencontre CAYB-OCS, elle s’est soldée sur un nul vierge, l’unique de cette journée. Samedi, outre le match précité DHJ-Raja, le programme comportait également les rencontres FUS-OCK (1-2) et MCI-JSS (2-4). Il convient de signaler en dernier lieu que la Botola Pro D1 se poursuivra cette semaine pour le compte de la 9ème journée avec les matches de ce soir qui opposeront la JSS au FUS (18h15) et l’OCS au HUSA (20h30). Mercredi, l’on pourra suivre MASSCCM, Raja-RCOZ et OCK-WAC, alors que jeudi, les affiches prévues sont IRT-DHJ, ASFAR-CAYB et RSB-MCO.