Botola Pro D1: Le classique ASFAR-Raja débouche sur un score de parité

03/01/2022

L' Association Sportive des FAR (AS FAR) et le Raja de Casablanca (RCA) se sont neutralisés (1-1) dimanche soir au complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, en match de mise à jour de la 14e journée de la Botola Pro D1 "Inwi". Mené 1 but à 0 à la fin de la première période, le Raja a recollé au score en deuxième période. La première réalisation a été inscrite à la 39e minute par le biais de Reda Selim sur penalty en faveur de l'Association Sportive des FAR. Les Casablancais sont revenus à la marque à la 85e minute grâce à Hamid Ahadad. Suite à ce résultat, les Militaires, 24 points, grimpent à la troisième place, alors que le RCA est deuxième avec 29 points.