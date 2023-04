Botola Pro D1: Le WAC ne lâche plus rien

16/04/2023

Apparemment, la 23ème journée de la Botola Pro D1 de football, dont les premiers matches ont eu lieu vendredi et samedi, pourrait de nouveau être taillée sur mesure en faveur du Wydad. Si lors de la précédente manche, l’AS FAR avait cédé le pas à Agadir, cette fois-ci c’est au tour du FUS de voir son élan stoppé à Berkane. Alors que le Wydad en profite pour engranger de précieux points à l’issue de sa victoire en déplacement sur l’Union de Touarga.



Pourtant, c’était mal parti pour les Rouges qui ont encaissé un but à la 38ème minute suite à une réalisation de Bentayeb. Menés au score, ils ont dû attendre la seconde période pour remettre les pendules à l’heure (67è) et s’offrir les points du match (75è) grâce à l’inévitable Sambou Junior.



Une victoire vivement saluée par le coach du WAC, l’Espagnol Juan Carlos Garrido, du fait que la tâche n’était pas aisée, ajoutant que l’important est de voir ses poulains réagir pour revenir dans le match et le remporter, précisant par là même que ça ne sera pas toujours facile de gagner sur des scores larges et que son équipe devra cravacher dur en vue d’atteindre ses objectifs.



A ce propos, le WAC se retrouve, provisoirement, leader du championnat avec 49 points, soit deux longueurs d’avance sur l’ASFAR qui devait croiser le fer hier au Complexe sportif Moulay Abdellah de Rabat, avec le Moghreb de Tétouan.



Outre UTS-WAC, la soirée de samedi a connu la programmation de deux autres confrontations. La première entre le Raja et la JSS s’est soldée sur un désolant nul blanc et la seconde a opposé la RSB au FUS. La victoire est revenue à l’équipe berkanie qui restait sur une série contre-performances, sachant que sa dernière victoire, aux dépens du HUSA par 1 à 0, remonte au 29 janvier dernier à l’occasion de la 16ème journée. La RSB s’est contentée d’assurer l’essentiel grâce au but de Ioussoufou Dayo sur penalty (45+3).



Le bal de cette journée a été ouvert vendredi par deux matches. Le DHJ, sous la conduite de son nouvel entraîneur, Abderrahim Taleb, s’est enfoncé davantage suite à sa défaite devant l’OCS, au moment où le MCO a réussi une bonne opération après sa victoire sur le MAS par 2 à 1.



A noter que cette 23ème journée de la Botola devait se clôturer hier avec la tenue des matches ASFAR-MAT, SCCM-HUSA et le sommet du bas du tableau ayant pour protagonistes l’IRT, lanterne rouge, et l’OCK, avant dernier.



M.Bouarab