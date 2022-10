Botola Pro D1: Le WAC accroché, le Raja s’impose en fin

21/10/2022

L'Ittihad de Tanger et le Wydad de Casablanca se sont quittés dos à dos (0-0) en match de mise à jour de la 5ème journée de la Botola Pro D1, mercredi, au Grand stade de Tanger.

Le WAC a terminé le match à dix après l’expulsion de Badie Aouk à la 52e minute.



A l’issue de ce match, la formation tangéroise, un point, se maintient à la dernière place du classement, tandis que les Rouge et Blanc occupent la deuxième place avec 11 points.

Dans l’autre match de la soirée disputé au complexe sportif Mohammed V de Casablanca, le Raja a décroché sa première victoire, en l'emportant un but à zéro.



Les Vert et Blanc ont débloqué le compteur à la 90e+5 minute sur penalty signé Mohammed Nahiri, sachant que Hamza Afsal du HUSA a écopé d'un carton rouge à la 62e minute.

Au classement général, le Raja se hisse à la 12e place avec 6 points, tandis que le Hassania d'Agadir, 8 points, est au huitième rang.