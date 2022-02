Botola Pro D1 : Le MCO surprend l’ASFAR dans ses bases

Place au championnat pour leWydad et le Raja

Le Mouloudia d'Oujda (MCO) s'est nettement imposé face à l'AS FAR par 3 buts à 0, dimanche au complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, pour le compte de la 17e journée de la Botola Pro D1. Menant à la marque à la pause (0-1), le MCO a augmenté son avance en deuxième période, faisant passer le score à 0-3. La formation de l'Oriental a ouvert la marque à la 42e minute par Lamine Diakité, avant d'assurer la victoire par Yassine Lebhiri (65e) et Diakité (90+7è). L'AS FAR a terminé le match à dix après l’expulsion d’Alberto Monteiro qui a écopé d'un carton rouge à la 60e minute. À la suite de cette rencontre, le Mouloudia d'Oujda, 17 points, se hisse à la 13e place, alors que le club rbati demeure à la quatrième place avec 25 points. Lors de la prochaine journée de la Botola Pro D1, Oujda jouera à domicile face à l'Olympic de Safi (OCS), tandis que l'AS FAR se rendra chez la Renaissance de Berkane (RSB). Par ailleurs, la 17ème journée de la Botola se poursuivra ce mardi par la programmation de deux rencontres, à savoir OCK-Raja prévue à 16 heures au complexe OCP de Khouribga et WAC-RCOZ, programmée à 18h15 au Complexe Mohammed V de Casablanca. Les Verts, qui restent sur un match nul concédé à la maison devant le CAYB, auront fort à faire devant une formation khouribguie qui peine à remonter dans le classement. Quant aux Rouges, l’adversaire du jour s’annonce dans leur cordes, du moins sur le papier. La page de cette manche du championnat sera tournée, mercredi à 16h00, par la confrontation qui mettra aux prises, au stade El Massira à Safi, l’OCS et la RSB. Ces trois dernières oppositions ont été décalées en raison de l’engagement du Wydad, du Raja et de la Renaissance sportive de Berkane en compétitions africaines.