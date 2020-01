Botola Pro D1 : Le MCO conforte sa place sur le podium

20/01/2020 Libé

Le Mouloudia d’Oujda s’est imposé face au Moghreb de Tétouan (1-0), lors d’un match disputé samedi sur la pelouse du stade d’honneur d’Oujda, dans le cadre de la 13è journée de la Botola Pro D1. L’unique but de la rencontre a été l’oeuvre de Noah Sadaoui à la 75ème minute.

Cette rencontre a été marquée par l’expulsion de Jamal Harkas du Mouloudia Oujda à la 81ème minute.

Pour sa part, l’AS FAR a renoué avec le succès après avoir surclassé le Raja de Béni Mellal (1-0), lors d’un match disputé sur la pelouse du Complexe sportif Moulay Abdellah à Rabat.

L’unique but de la rencontre a été l’oeuvre d’Abdelilah Amimi à la 23ème minute.

Quant au Youssoufia de Berrechid qui se produisait à domicile, il a été tenu en échec par le FUS de Rabat (1-1). Les Fussistes ont ouvert la marque à la 69è minute par l'intermédiaire de Saâd Ait Khorsa, avant que Zakaria Fati n'égalise pour les siens sur un penalty à la 90è minute.

Vendredi au stade El Abdi à El Jadida, le DHJ a été accroché (1-1) par le Rapid Oued Zem. Les Jdidis ont trouvé la brèche dès la 7è minute de jeu par l'entremise de l'attaquant tanzanien Happygod Simon Msuvan, mais les visiteurs ont réussi à recoller au score avant la pause (40è), sur un but du Malien Abdellah Diara.

A noter que dimanche deux rencontres comptant pour cette journée devaient opposer l’OCK à la RCAZ et la RSB au Raja, alors que jeudi prochain à 19 heures au Grand stade de Tanger, l’IRT affrontera l’OCS.

Le bal de cette journée a été ouvert jeudi dernier par la rencontre qui a mis aux prises le WAC avec le HUSA et s’était soldée en faveur des Casablancais sur le score de 3 à 2. Sachant que le Wydad devra défier ce soir à 19 heures au stade El Massira à Safi l’Olympique local, match de mise à jour du championnat comptant pour la 12ème journée.

Mise à jour (12ème journée)

Lundi 20 janvier

19h00 : OCS-WAC au stade El Massira à Safi

Mardi 21 janvier

19h00 : HUSA-DHJ au Grand stade d’Agadir

Mercredi 22 janvier

19h00 : Raja-MCO au Complexe Mohammed V à Casablanca





La liste définitive

de Deguig



L'entraîneur de la sélection marocaine de football en salle, Hicham Deguig, a dévoilé la liste finale des joueurs retenus pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations 2020 prévue à Laâyoune du 28 janvier au 7 février 2020.

Ci-après la liste des 14 joueurs convoqués : El Khayari Reda (Ville haute de Kénitra), Nbia Abdelkarim (Association Ajax Tétouan), Knia Saad (Fath Settat), Saoud Achraf Mohamed (Association Faucon Agadir), Fati Abdelatif (Fath Settat), El Mazray Youssef (Fath Settat), Bourite Soufiane (Ville haute de Kénitra), El Fenni Idriss Raïs (Ajax Tanger), Kaouiri Zakaria (Club Loukoss Ksar El Kabir), Jaouad Mohamed (Toulon Elite Futsal), Bakkali Bilal (ACCS Futsal Club Paris), El Masrar Soufiane (ACCS Futsal Club Paris), Bouiouzan Hamza (Palma Futsal) et Al Ayane Anas (Linx Latina-Italie).



EN féminine



L'équipe nationale féminine de football des moins de 20 ans s'est imposée à l'extérieur face à son homologue égyptienne par 5 buts à 3, en match aller comptant pour le 1er tour des éliminatoires de la Coupe du monde U-20, disputé vendredi au stade Petro Sports du Caire.

L'équipe nationale a inscrit 3 buts en première période par Jihan Barchi (6min), Zineb Redouani (37 min) et Fatima Brima (40 min), tandis que la première réalisation des Egyptiennes a été l'oeuvre de Nadine Ghazi à la 34 min.

Lors de la seconde période, la sélection nationale a corsé l'addition, en scorant à deux reprises par Safae Banouk (51min) et Dahi Al Hmamo (85 min), alors que les deuxième et troixième buts de l'équipe égyptienne ont été inscrits respectivement par Nada Imad (54 min) et Dana Nada (66 min).

Avec ce résultat, l'équipe nationale féminine a consolidé ses chances de qualification pour le prochain tour. Le match retour aura lieu le 2 février prochain à Casablanca.

En cas de qualification, les Marocaines croiseront le fer avec le vainqueur du match Algérie-Soudan.



Cyclisme



La sélection nationale de cyclisme participera à la 15è édition du tour cycliste Amissa Bongo (Tour du Gabon), épreuve de l'Africa Tour et qui se déroulera du 20 au 26 janvier, apprend-on auprès de la Fédération Royale marocaine de cyclisme (FRMC).

La délégation marocaine devant prendre part à cette compétition est composée des coureurs Adil El Arbaoui, Houcine Sabahi, Mohcine El Kouraji, Oussama Khafi, Youssef Bdadou et Yasser Tahiri, encadrés par l'entraîneur national Ahmed Rahili, indique vendredi un communiqué de la fédération.

Le Tour cycliste Amissa Bongo se déroulera cette année en sept étapes sur un parcours de plus de 1.000 km.