Botola Pro D1 : Le Hassania redistribue les cartes en tête

Le Chabab Mohammedia dans la tourmente

29/04/2024

Le Hassania d’Agadir a relancé la course au titre du championnat national de football (Botola Pro D1 "inwi"), en venant à bout (2-1) du leader, l’AS FAR, qui pourrait voir son avance ramenée à un petit point en cas de victoire de son poursuivant, le Raja de Casablanca, lors de son match reporté contre la Renaissance de Berkane, pour le compte de la 27ème journée.



A trois séquences du clap de fin, les cartes viennent d’être rebattues au sommet par une coriace équipe du Hassania, qui s’éloigne du coup de la zone des turbulences, où se trouve englué le Chabab de Mohammedia, désormais en position de relégable, suite à sa défaite à domicile devant l’Union Touarga (0-2).



Les pronostiqueurs voyaient l’équipe de l'AS FAR (64 pts) bien partie pour signer un dixième succès de rang lors de son déplacement à Souss, puisque les protégés du coach tunisien Nasreddine Nabi semblaient intraitable.



Cependant, une série de faits de jeu ont été fatals, samedi soir, aux tenants du titre. Le défenseur Hatim Sawabi a écopé d’un carton rouge direct en milieu de première période, puis ses coéquipiers ont dilapidé une série d’occasions, dont deux tirs venus mourir sur la barre.



Marqué par cette défaite inattendue, Nasreddine Nabi, lui aussi expulsé par l’arbitre pour protestation, a cherché à dédramatiser cette contre-performance, évoquant "un accident de parcours" qui est "tout à fait normal dans le football", d’autant que l’équipe "était préparée" mentalement à ce scénario qui pouvait survenir à un moment ou à l’autre.



"Il n’y a pas lieu d’être affectés par cette perte de points. Nous restons sereins et nous avons confiance dans nos joueurs, en dépit des résultats des autres matches", a rassuré le technicien tunisien, promettant de "batailler pour gagner" les trois matches restants.



Même s’il a refusé de considérer la défaite comme "un tournant", cela devrait être le cas du côté du Raja de Casablanca (60 pts), qui pourrait revenir à une longueur des Militaires. Pour ce faire, il va falloir cravacher dur face à des Berkanis imprévisibles, capables de donner du fil à retordre à n’importe quel adversaire. L’affiche de cette journée a été ajournée en raison de l’engagement de la Renaissance de Berkane en demi-finale de la Coupe de la Confédération africaine de football.



En réalisant la grande sensation du week-end, le Hassania d’Agadir, qui a désormais 30 points à son actif, compte six longueurs sur le premier relégable, le Chabab Mohammedia.



Le Chabab, qui ne parvient pas à sortir d’une chronique crise de résultats, s’est logiquement incliné, à domicile, face à l’Union Touarga sur le score de deux buts à zéro (0-2). Il est rétrogradé à la 15ème et avant-dernière position avec 24 points, ex aequo avec le Mouloudia d’Oujda qui le dépasse au goal-average après son nul blanc sur le terrain de la Jeunesse Soualem, vendredi dernier en ouverture de cette journée.



En revanche, les Tourouguis, qui ont signé l’une des belles opérations du week-end, ont consolidé leur position en milieu du tableau (7ème, 37 pts), se rapprochant un peu plus de l’Olympique de Safi, tenu en échec par l’Ittihad de Tanger (1-1), et du FUS de Rabat défait (0-2) par la Renaissance de Zemamra, qui ne cesse de surprendre (8è, 34 pts).



Le FUS (5è, 39 pts), dont l’entraîneur Jamal Sellami est désormais sur la sellette, est très loin de l’objectif de podium tracé en début de saison. La même situation s’applique aux Safiots (6è, 38 pts), qui ont perdu beaucoup de points au cours des dernières semaines, à la suite du départ de leur coach Zakaria Aboub.



Traversant sa pire saison depuis une décennie, le Wydad de Casablanca a été accroché (1-1) pour le Maghreb de Fès, et occupe à la 4ème position du classement (41 pts), gardant le contact avec la Renaissance de Berkane (43 pts) dans la lutte pour la troisième marche du podium, qualificative à la Coupe de la CAF.



En clôture de cette journée, le Moghreb de Tétouan (9è, 33 pts), a concédé le nul blanc face à la lanterne rouge, le oussoufia de Berrechid (20 pts).



Ci-après les résultats de la 27ème journée :

Vendredi:

Jeunesse Soualem – Mouloudia Oujda 0 – 0

Samedi:

Chabab Mohammedia - Union Touarga 0 – 2

Hassania Agadir – AS FAR 2 – 1

Olympique Safi – Ittihad Tanger 1 – 1

Dimanche :

FUS Rabat - Renaissance Zemamra 0 – 2

Maghreb Fès - Wydad Casablanca 1 – 1

Moghreb Tétouan – Youssoufia Berrechid 0 – 0

Reporté :

Raja Casablanca – Renaissance Berkane.