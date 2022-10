Botola Pro D1: Le FUS enfonce l’OCK

11/10/2022

L'Olympique Club de Khouribga a reçu le Fath sportif de Rabat, dimanche soir au complexe OCP, pour le compte de la cinquième journée du championnat national. Les R’batis, ont battu les Khouribguis, par trois buts à deux. Les Fussistes ont ouvert le score, à la 10’ par Hamza Hanori, un avantage qui n’a pas duré longtemps, avant que les locaux ne remettent les pendules à l’heure, deux minutes plus tard, par l'intermédiaire d'Osama Haffari. Mais ce n’était que partie remise, puisque Guy Hervey a réussi à doubler la mise pour les Fathis, à la 26’, pour terminer la première mi-temps à leur profit avantage par deux réalisations à une. En seconde période, Hamza Hanori a réussi à aggraver le score en inscrivant son deuxième but de la rencontre et le troisième pour les siens, avant que Zouhair El Hachimi ne réduise l’écart pour les Phosphatiers à la 82’. Un but qui n'a pas suffi à éviter l'Olympique sa troisième défaite de la saison. Avec cette victoire, l'équipe du FUS s'est hissée à la cinquième place du classement avec 9 points, tandis que l'Olympique de Khouribga occupe la 14ème place.



Voici les résultats des matches de la cinquième journée de la Botola Pro D1 de football:

UTS-SCCM : 1-0

MCO-JSS : 3-4

DHJ-MAS : 2-2

OCK-FUS : 2-3

Les matches ASFAR-OCS, IRT-WAC, RSB-MAT et Raja-HUSA ont été reportés.