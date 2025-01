Botola Pro D1: Le Chabab s’enfonce de plus belle

L’Olympic de Safi s’est imposé à domicile sur le SCCM par 2 buts à 1, samedi en match de la 18ème journée de la Botola Pro D1 de football. Les locaux ont ouvert le score par le biais de Salaheddine Rahouli (1ère) et l’ont emporté grâce à Cheikhna Samaké sur penalty (90e+5), alors que le Chabab a réduit le score sur une réalisation de Yassir Laasri (47e).



Pour sa part, la JSS, qui recevait à Kénitra, a fait match nul avec le CODM, un but partout. La JSS a ouvert le score par le biais d’Ayoub Khlifi (88e), alors que le CODM a égalisé grâce à Anas Mehraoui (90+5).



Cette journée, amputée des matches ASFAR-DHJ, FUS-Raja et IRT-RSB, devait se poursuivre dimanche avec la programmation des rencontres MAS-MAT et WAC-UTS.