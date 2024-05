Botola Pro D1 : La course-poursuite entre l’ASFAR et le Raja continue de plus belle

29/05/2024

L’AS FAR, qui recevait à Kénitra, s’est imposée face à la Jeunesse Salmi sur le score de 3 buts à 1, mardi en match comptant pour la 28e journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football.



Les buts des Militaires ont été marqués par Larbi Naji (13e), Alaeddine Ajaraie (47e) et Amine Zouhzouh (51e), tandis que Mohamed El Khaloui a marqué pour la Jeunesse Salmi.

Cette victoire permet à l’AS FAR de se maintenir en tête du classement avec 67 unités, tandis que la JS Salmi stagne à la 13e place (27 pts).



Dans l’autre match disputé au stade Saniat R’mel de Tétouan, l’Ittihad de Tanger s’est incliné face au Raja de Casablanca sur le score de 2 buts à 1. Adam Ennaffati (74e, s.p) et Riad Benayad (85e) ont inscrit les buts du Raja, tandis qu’Ismail Khafi (57e) a réduit l’écart pour l’Ittihad de Tanger.

Au terme de cette rencontre, le Raja occupe la 2e place avec 66 unités, alors que l’équipe de la ville du Détroit est 12e (29 pts).



La Renaissance de Berkane n’a pas été en reste, surclassant à domicile le Chabab Mohammedia sur le score de 2 buts à 0.

Issoufou Dayo (59e, s.p) et Youssef Mehri (84e) ont été les auteurs des buts des locaux.

Suite à cette victoire, la Renaissance de Berkane reste 3e au classement avec 49 unités, tandis que le Chabab Mohammedia est 14e (24 pts).



Le Mouloudia d’Oujda s’est incliné sur sa pelouse face à la Renaissance Zemamra sur le score de 2 buts à 1.

Les buts des visiteurs ont été l’œuvre de Mahmoud Benhalib (18e) et Youssef Lakhal (23e), tandis que Chouaib Faidi (38e) a réduit l’écart pour l’équipe de l’Oriental.



Grâce à cette victoire, la Renaissance Zemamra grimpe à la 8e place avec 37 unités, tandis que le Mouloudia stagne à la 15e position (24 pts).



Le Youssoufia de Berrechid, quant à lui, s’est enfoncé davantage, en s’inclinant dans ses bases sur le large score de 5 buts à 0. Hamza Hannouri (40e, 82e), Zouheir El Hachemi (49e), Marwane Elaz (63e) et Hamid Ahadad (90e) ont été les auteurs de la victoire du FUS de Rabat. Cette large victoire permet à l’équipe de la capitale d’occuper la 4e place avec 42 unités, tandis que le Youssoufia de Berrechid est lanterne rouge (20 pts).



Le dernier match programmé mardi a vu l’Olympique de Safi prendre le dessus, au stade El Bachir de Mohammédia, sur le Wydad Casablanca par 1 à 0. L'unique but de la rencontre a été signé Younes Najjari à la 56e minute.



Au classement général, l’Olympic Safi occupe la 6e place avec 41 unités, ex æquo avec son adversaire du jour (41 pts).

Il convient de rappeler que deux matches comptant pour cette journée ont été disputés lundi. Le premier entre le MAS et le HUSA s’est terminé sur un score de parité, tandis que le second a tourné à l’avantage de l’UTS vainqueur du MAT par 1 but à 0.

Résultats

MAS-HUSA : 2-2

UTS-MAT : 1-0

ASFAR-JSS : 3-1

IRT-Raja : 1-2

WAC-OCS : 0-1

CAYB-FUS : 0-5

MCO-RCAZ : 1-2

RSB-SCCM : 2-0