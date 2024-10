Botola Pro D1 : La bonne opération du Raja

La RSB accrochée, l’ASFAR défaite

04/10/2024

Mercredi, trois matches de mise à jour (3ème journée) de la Botola Pro D1 ont été programmés. Ainsi, le Raja de Casablanca s’est imposé contre le FUS Rabat sur le score de 1 but à 0, au stade Larbi Zaouli à Casablanca.



Les Vert et Blanc ont pris l’avantage grâce à un but contre son camp de Mouad Bahsain (62e).

Grâce à cette victoire, le Raja Casablanca grimpe à la 9e place avec 6 unités, tandis que le FUS occupe la 10e position (5 pts).



La Renaissance de Berkane, quant à elle, a concédé un nul face à l’Ittihad de Tanger (0-0), rencontre disputée au stade municipal de Berkane. Les visiteurs ont été réduits à dix après l’expulsion de Badreddine Benachour (90e).

Au terme de ce match, la RS Berkane occupe la 1ère place du classement avec 8 unités, ex aequo avec son adversaire du jour.



Quant au troisième match comptant pour cette mise à jour de la Botola, il a vu le Difaâ El Jadida surclasser à domicile l’AS FAR sur le score de 1 à 0. L’unique but de la rencontre a été signé Khalid Baba à la 30e minute de jeu. Grâce à cette victoire, le Difaâ El Jadida est 3e au classement avec 7 unités, ex aequo avec l’AS FAR.



A noter que le championnat se poursuivra en cette fin de semaine pour le compte de la 5ème journée dont deux matches sont avancés vendredi, devant opposer l’Union de Touarga au Moghreb de Tétouan (18h00) et le Chabab de Mohammédia à la Jeunesse Sportive de Soualem (20h00).



Tout comme la D1, la Botola D2 verra quatre matches de la seconde journée disputés vendredi à 16h00, à savoir : JSM-MCO, SM-OD, USMO-KAC et WAF-CAK.