Botola Pro D1 : La bonne opération des clubs rbatis

28/01/2020

Le FUS a arraché la victoire aux dernières minutes de sa rencontre face au Difaâ El Jadida (2-1), dimanche soir au stade Prince Héritier Moulay El Hassan à Rabat, en match comptant pour la 14è journée du Botola Pro D1 de football.

Il a fallu attendre la 71è minute de jeu pour voir les Jdidis prendre l'avantage sur un but de Yassine Dahbi. Mais les Rbatis ont réussi à remettre les pendules à l'heure, huit minutes plus tard, par l'intermédiaire de Saad Khorsa.

Alors que la rencontre s'acheminait vers un score de la parité, les Fussistes ont arraché la victoire au temps additionnel grâce à Ayoub Skouma qui a victorieusement transformé un penalty sifflé à la 90è minute.

Grâce à cette victoire, le club de la capitale se hisse à la quatrième position du classement avec 22 points, ex æquo avec le Raja de Casablanca et l'AS FAR, tandis que le Difaâ stagne à la neuvième place avec 17 unités.

Quant à l’équipe de l'AS FAR, elle s’est imposée sur la pelouse de la Renaissance Zemamra (1-2), au terme d'un match disputé au stade Ahmed Choukri.

Les locaux ont été les premiers à ouvrir la marque par le biais du Gabonais Abdou Djamilou Atchabao (52è), avant que Mohamed Fihri n'égalise pour le club de la capitale.

A quinze minutes de la fin de la rencontre, les Militaires ont scellé le score grâce à un but d'Ayman Chabani (75è), qui permet aux siens de décrocher trois points précieux.

Pour rappel, le bal de cette journée a été ouvert samedi par la rencontre qui a opposé le Youssoufia de Berrechid au Raja de Béni Mellal qui s’est soldé en faveur des Hrizis sur le score de 2 à 0.

A noter que le match OCS-MCO devait être disputé lundi, alors que les rencontres HUSA-IRT, MAT-RSB, RCA-OCK et RCOZ-WAC ont été reportées.