Botola Pro D1 : La RSB à un point du premier sacre de son histoire

14/03/2025

Leader incontesté de la Botola Pro D1 depuis de nombreuses journées, la Renaissance Berkane est plus proche que jamais de gagner le premier titre de championnat de son histoire.



Avec 59 points au compteur, la RSB n'a besoin que d'un point pour décrocher le graal lorsqu'elle accueillera, samedi, l'Union Touarga à l'occasion de la 25è journée de la Botola.

Dans le peloton des poursuivants, la lutte fait rage pour les places qualificatives pour les compétitions africaines entre plusieurs équipes, dont notamment l'AS FAR, le Wydad Casablanca, le FUS Rabat, la Renaissance Zemamra, le Maghreb Fès, ou encore le Raja Casablanca.



En bas du classement, la lanterne rouge, le Chabab Mohammedia, qui n'a empoché que 4 points en 24 journées, peut être relégué, dès cette journée, en D2. Le Hassania Agadir (13è/23 pts), la JS Soualem (14è/22 pts) et le Moghreb de Tétouan (15è/15 pts) chercheront, eux, à signer des résultats positifs lors de cette journée, pour espérer s'éloigner de la zone de turbulences.



Ci-après le programme de la 25è journée:



Samedi à 22h00

Renaissance Berkane - Union Touarga

FUS Rabat - JS Soualem

Ittihad Tanger - Wydad Casablanca

Dimanche à 22h00

Chabab Mohammedia - Hassania Agadir

Raja Casablanca - Moghreb Tétouan

Difaâ El Jadida - COD Meknès.



A noter que les matches AS FAR - Maghreb Fès et Olympic Safi - Renaissance Zemamra devaient avoir lieu vendredi.



Championnat D2

Le championnat D2 de football se poursuivra ce week-end pour le compte de la 21ème journée dont les programme se décline comme suit :



Samedi

KACM-SM

RCOZ-KAC

USYM-CJBG

RBM-WAF



Dimanche

JSM-OCK

MCO-RAC

CAYB-USMO

KAC-OD



A noter que le coup d’envoi des matches est prévu à 15 heures sauf pour les rencontres RBM-WAF et KAC qui se joueront en nocturne à partir de 22 heures.