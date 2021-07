Botola Pro D1 : La RCAZ et le MAT quittent la cour des grands

29/07/2021

Le Moghreb de Tétouan (MAT) et la Renaissance de Zemamra (RCAZ) ont été relégués en deuxième division au terme des matches disputés mardi pour le compte de la 30ème et dernière journée de la Botola Pro D1 "Inwi". Le Moghreb de Tétouan s’est incliné face à la Renaissance de Berkane sur le score de 3 buts à 2, tandis que la Renaissance de Zemamra a concédé un nul face au Rapide Oued Zem, qui était également menacé de relégation. Le MAT et la RCAZ ont quitté l'élite en terminant respectivement à la 15è (32 pts) et la 16è (30 pts) positions. Les deux équipes seront remplacées la saison prochaine par l’Olympique Khouribga et la Jeunesse Salmi, respectivement champion et vice-champion de la D2. En revanche, le Youssoufia de Berrechid et le FUS de Rabat sont parvenus à s’en tirer à bon compte. Le CAYB s’est imposé à domicile face à l’Ittihad de Tanger (IRT) sur le score de 1 but à 0. L’unique but des locaux, qui ont terminé la rencontre à dix après l’expulsion de Youssef China (49e), a été signé par Oussama Hafari (48e). Au terme de cette victoire, le Youssoufia de Berrechid est 14e du classement avec 33 unités, tandis que l’IRT conserve sa 7e place (39 pts). Quant au FUS, il a battu le Chabab de Mohammedia sur le score de 2 buts à 0, en match disputé au stade Prince Moulay El Hassan de Rabat. Réda Hajhouj a ouvert le score pour les locaux à la 60e minute sur penalty avant que son coéquipier Naoufel Zarhouni ne creuse l’écart, également sur penalty, à la 75e minute. Grâce à cette victoire, le club de la capitale termine 8è du championnat national avec 35 unités, ex æquo avec le Difaâ El Jadida et le Chabab de Mohammedia. Il convient de rappeler en dernier lieu que les derniers matches, sans enjeu, comptant pour cette dernière journée devaient opposer hier le WAC à l’ASFAR, le MAS au Raja, le HUSA au DHJ et l’OCS au MCO.