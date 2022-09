Botola Pro D1: La LNFP modifie la date du match WAC-RSB

29/09/2022

La Ligue nationale de football professionnel (LNFP) a décidé de reporter la date du match qui devait initialement opposer le Wydad Casablanca et la RS Berkane vendredi au Complexe sportif Mohammed V au dimanche à 20h30. Cette modification, qui répond à la demande des autorités locales, comprend également le changement du stade qui accueillera le match entre le FUS Rabat et le Maghreb Fès pour le Grand stade de Marrakech à la même heure et à la même date annoncées auparavant, a indiqué la LNFP dans un communiqué publié mardi sur le site de la Fédération Royale marocaine de football. Par ailleurs, le stade El Bachir de Mohammedia accueillera la rencontre prévue entre la Jeunesse sportive Salmi et l’Olympique Khouribga à la même date et à la même heure, a ajouté la même source.