Botola Pro D1 : L’élite du football marocain s’élance avec des ambitions diverses

12/09/2025

La Botola Pro D1 "Inwi" de football reprend ses droits, avec le démarrage de la saison 2025-2026, qui s’annonce âprement disputée par des clubs aux ambitions diverses.



Le public marocain amoureux du football aspire à ce que le niveau des clubs se hisse à celui atteint par les sélections nationales, qui se sont illustrées dernièrement, notamment en remportant le Championnat d'Afrique des nations (CHAN) des joueurs locaux et en se qualifiant avec mérite au Mondial-2026.



Certes, les ambitions des clubs ne sont pas les mêmes. Alors que la Renaissance de Berkane, tenante du titre, aspire à conserver sa couronne, les quatre représentants du Maroc en Ligue des champions (RSB et AS FAR) et en Coupe de la CAF (Wydad Casablanca et Olympic Safi), chercheront à aller loin dans ces compétitions et à glaner le titre.



Parallèlement à la lutte pour le titre, d'autres clubs auront pour ambition de terminer dans les classements qualificatifs pour les places africaines et arabes, sans oublier la bataille acharnée visant à s’assurer une place au milieu du tableau, loin de la zone de relégation et des calculs des dernières journées, ce qui promet une saison relevée.



Dans ce contexte, les nouveaux promus auront un énorme défi à relever, en l'occurrence le Kawkab de Marrakech, l’Union Yacoub El Mansour et Olympique Dcheira, qui auront comme première préoccupation la préservation de leur place parmi l’élite, voire marquer de leur empreinte cette saison.

D’autres équipes, auront à éviter les erreurs du passé pour pouvoir aspirer à une place africaine.



Cette saison s’annonce également passionnante grâce au retour des clubs phares du championnat national à leurs antres, à savoir le Raja et le Wydad de Casablanca qui retrouvent le complexe sportif Mohammed V et l’AS FAR, qui rejouera à Rabat, au stade olympique.



Les défis de cette saison ont poussé les clubs, soucieux d’être fins prêts, à retrousser tôt les manches pour se préparer, à travers des stages au Maroc et à l’étranger, des recrutements -de taille pour certaines équipes- et des matches amicaux pour booster la condition physique, peaufiner les mécanismes de jeu et identifier et colmater les brèches.



Ainsi, le mercato d’été était animé, avec des recrutements de joueurs marocains et étrangers, et des clubs actifs en quête de valeur ajoutée dans leur effectif et de résultats à la hauteur des attentes de leur supporters, en l’occurrence, entre autres, la Renaissance de Berkane, l’AS FAR, le Raja et le Wydad de Casablanca, le FUS de Rabat et le Maghreb de Fès.



A leur tour, les supporters marocains ont hâte de rejoindre les gradins et d’apporter leur soutien aux joueurs, ce qui promet une affluence massive, favorisée par l’amélioration du niveau et la compétitivité de certains clubs nouvellement promus.



Et afin que la Botola Pro soit une vitrine rayonnante du football marocain, les clubs de l’élite ne ménageront aucun effort pour faire une saison exceptionnelle, afin d’assumer leur responsabilité consistant à donner des couleurs à la scène sportive, en général et footballistique, en particulier et honorer le ballon rond au Maroc, devenu un pôle footballistique après l’épopée du Mondial-2022 et qui organisera deux événements majeurs, à savoir la CAN-2025 et le Mondial-2030.



Ci-dessous le programme de la 1ère journée



Samedi

(18h00) FUS-Raja

(20h00) AS FAR-USYM



Dimanche

(18h00) DHJ-CODM

(20h00) MAS-RCAZ

A noter que les matches IRT-HUSA, OD-RSB, OCS-UTS et WAC-KACM devaient avoir lieu vendredi.

