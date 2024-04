Botola Pro D1: L'AS FAR pour creuser l’écart

26/04/2024

L’AS FAR, solide leader, aura l’occasion de creuser provisoirement l’écart en tête du championnat national de football (Botola Pro D1 "Inwi") lors de son déplacement, samedi, chez le Hassania d’Agadir, pour le compte de la 27ème journée, marquée par le report de la confrontation de son poursuivant immédiat, le Raja de Casablanca, face à la Renaissance de Berkane.



Auteur d’une saison convaincante tant en termes de résultats que de qualité de jeu, le club de la capitale, tenant du titre, devra s’attendre à une farouche résistance de la part du Hassania qui a, lui aussi, grandement besoin des trois points de la victoire pour s’éloigner de la zone rouge, où se trouvent englués pas moins de six clubs se tenant en 6 points à quatre journées de la fin.



Aux antipodes du parcours en dents de scie des Soussis, qui reviennent d’une défaite (1-0) du terrain du Wydad de Casablanca, les Militaires ont aligné 9 victoires de rang depuis mi-février dernier, une série victorieuse rarement enregistrée dans la Botola. Et la différence de niveau actuelle entre les deux clubs met l'AS FAR en ballotage favorable pour signer un dixième succès d’affilée.



Le seul bémol auquel est confrontée l’équipe militaire dans la course au titre réside dans les problèmes physiques qui guettent certains de ses cadres, à l’image de l’attaquant Ahmad Hammoudan, qui a à son actif 4 buts et autant de passes décisives et qui a été titulaire dans 25 matches sur les 26 possibles cette saison.



Un ratio qui démontre l’importance de ce joueur dans le dispositif de l’entraîneur tunisien Nasreddine Nabi, qui a vivement regretté l’accumulation des blessures de ses protégés, dans des déclarations après leur victoire (3-1) contre le Maghreb de Fès, samedi dernier.



Le coach tunisien, malgré ces appréhensions, affiche une confiance totale dans la capacité de son équipe à conserver sa couronne, une entreprise qui passe par une victoire sur le terrain du Hassania pour porter sa moisson à 67 points et devancer ainsi le Raja provisoirement de 7 points, dans l’attente du choc de l'équipe casablancaise contre la Renaissance de Berkane, appelée à disputer, dimanche prochain, la demi-finale retour de la Coupe de le Confédération africaine de football (CAF) face à l’USM Alger.



Aux côtés du club phare du Souss (27 pts), la lutte pour le maintien implique plusieurs autres clubs qui sont devenus des habitués de ce genre de situations durant les dernières saisons, en l’occurrence le Mouloudia d’Oujda (23 pts), le Chabab de Mohammedia (24 pts), et la Jeunesse Soualem (26 pts). L’un de ces clubs risque d’accompagner en division inférieure le Youssoufia de Berrechid (19 pts), dont le sort semble scellé.



Depuis son retour en première division, il y a trois saisons, le Chabab de Mohammedia n’arrive pas à se montrer consistant aussi bien sur le plan du jeu que des résultats, en dépit des qualités techniques indéniables de ses joueurs. Pour sortir de cet éternel traquenard, le Chabab doit livrer un match parfait contre une équipe accrocheuse, à savoir l’Union de Touarga, assurée de prolonger son bail parmi les grands en récoltant 37 points jusque-là.



Les Tourouguis, dont certains joueurs auront à cœur de confirmer suite à leur convocation en équipe nationale olympique par leur ancien coach Tarik Sektioui, pourraient rendre la tâche très difficile au Chabab de Mohammedia, dont toute mésaventure mettrait en péril les ambitions de maintien.



Dans les autres affiches, le Maghreb de Fès (10è, 29 pts) recevra le Wydad de Casablanca (4è, 40 pts), qui garde un infime espoir de décrocher une place qualificative à la Coupe de la CAF.



Le Moghreb de Tétouan, bien installé au milieu du tableau (8è, 33 pts) accueillera la lanterne rouge, le Youssoufia de Berrechid, tandis que l’Olympique de Safi et le FUS de Rabat donneront la réplique respectivement à l’Ittihad de Tanger et à la Renaissance Zemamra dans deux confrontations sans enjeu particulier.

A noter que le premier match comptant pour cette journée devait opposer vendredi la JSS au MCO.



Ci-après le programme de la 27ème journée :

Samedi



17H00 : Chabab Mohammedia - Union Touarga

19H00 : Hassania Agadir – AS FAR

21H00 : Olympique Safi – Ittihad Tanger



Dimanche 28 avril :

17H00 : FUS Rabat - Renaissance Zemamra

19H00 : Moghreb Fès - Wydad Casablanca

21H00 : Moghreb Tétouan – Youssoufia Berrechid



Reporté :

Raja Casablanca – Renaissance Berkane