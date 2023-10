Botola Pro D1 "Inwi". Le Raja tenu en échec par l'Olympic de Safi,

Youssoufia de Berrechid s’impose contre l'Union de Touarga

29/10/2023

L’Olympic de Safi, qui recevait au Grand stade de Marrakech, a fait match nul avec le Raja de Casablanca 2-2, samedi lors de la 7ème journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football.



Les buts des locaux ont été inscrits par Souhail Ichou sur pénalty (52e) et Brahim Behraoui (82e), alors que les Verts, qui ont ouvert le score par le biais de Youssri Bouzouq (48e) ont égalisé in extremis grâce à Abdessamad Badaoui (90+6).

Le Raja rejoint provisoirement le Wydad de Casablanca à la troisième place avec 13 points, alors que l’OCS occupe la neuvième place avec huit unités.



Le Youssoufia de Berrechid s’est imposé à domicile sur l’Union de Touarga par 2 buts à 1, samedi lors de la même journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football, signant sa première victoire de cette saison.



Les locaux doivent leur succès à un doublé de Abdelkhalek Ait Ourehbi (45e+6, 69e), alors que les visiteurs ont réduit le score par le biais de Souhail Zemrat (90+2). Grâce à cette victoire, le Youssoufia Berrechid cède la lanterne rouge et grimpe à la 14è place (4 points), alors que l’Union de Touarga occupe la septième place (10 pts).



Le Hassania d’Agadir a, de son côté, été tenu en échec à domicile par la Renaissance de Zemamra (2-2), samedi pour le compte de la même journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football. Menés dans leur antre du Grand Stade d’Agadir, sur les buts de Mohamed Habbali (35e) et Abdelhay Elforsy (38e), les Soussis se sont ressaisis en deuxième mi-temps pour rétablir la parité, grâce à Fadi Ben Choug (60e) et Yassin Rami (79e).

Suite à ce score nul, le HUSA est provisoirement 14e avec trois points, alors que la Renaissance Zemamra est neuvième avec huit unités.



Le FUS de Rabat s'est, quant à lui, imposé sur le Chabab de Mohammedia par 1 but à 0, vendredi au complexe sportif Moulay El Hassan.

Le but de victoire des locaux a été signé Hamza Hannouri (8e).



Grâce à ce succès, le FUS rejoint provisoirement la Renaissance de Berkane en tête du classement, avec 14 unités. Chabab Mohammedia, lui, stagne à la neuvième position (7 pts).