Botola Pro D1 "Inwi" : Le Raja et le Wydad à bout de souffle

Le Maghreb de Fès impose son rythme

11/11/2024

La JS Soualem et le FUS de Rabat se sont quittés sur un nul (1-1), vendredi en match inaugural de la 10ème journée de la Botola Pro D1 "Inwi", disputé au stade municipal de Berrechid.



Les locaux ont ouvert le score par Karim Lagrouch cinq minutes après le coup d'envoi de la rencontre. Sur penalty, Amine El Msane a égalisé pour le FUS à la 27ème minute de jeu.



De son côté, le COD Meknès s’est largement imposé face au Difaâ El Jadida (3-0), au stade Hassan II à Fès. Les trois buts des représentants de la capitale ismaélienne ont été inscrits par Mouhcine Rabja (18è), Anas El Mahraoui (29è) et Ismail Mihrab (78è).

Grâce à cette victoire, le CODM grimpe provisoirement à la 7-ème place avec 13 points, une unité derrière son adversaire du soir.



Le lendemain, la Renaissance Zemamra (RCAZ) a battu l'Olympic de Safi (OCS) sur le score de 2 buts à 1, au stade Ahmed Choukri de Zemamra. Les locaux l'ont emporté grâce à des réalisations de Salah Moussadaq (20è) et Abdellatif El Bajjani (80è). Ibrahim El Bahraoui avait égalisé entre-temps pour l'OCS à la fin de la première mi-temps (45+4è).



Le Maghreb de Fès (MAS), quant à lui, a battu l'AS FAR par 1 but à 0, au stade Hassan II de Fès. L’unique but de la rencontre a été marqué par Mohammed El Badaoui à la 85è minute.



Grâce à cette victoire, le MAS est désormais dauphin avec 18 points, à deux longueurs de la Renaissance de Berkane, leader. De son côté, l'AS FAR, qui a terminé la rencontre à dix après l'expulsion de Tayeb Boukheriss à la 50è minute, occupe la 3è place avec 16 points.



Pour ce qui est du Wydad de Casablanca (WAC) et l'Ittihad de Tanger (IRT), ils ont fait match nul, deux buts partout, au stade Larbi Zaouli. Les réalisations du WAC ont été signées Ismail Moutarraji (31è) et le Mauritanien Amar Sidi Bouna (83è), tandis que les Tangérois ont inscrit leurs buts grâce à Faouzi Abdelmottalib (45+3è) et Mohammed Saoud (53è, s.p).

Au terme de ce nul, le Wydad s'empare de la 5è place avec 15 points, alors que l'IRT grimpe à la 6è place avec 14 unités, à côté de l'Union Touarga et du Difaâ El Jadida.



Le Raja de Casablanca (RCA) et le Moghreb de Tétouan (MAT) ont, pour leur part, fait match nul (0-0) au stade Saniat R'mel de Tétouan. Après ce nul, le MAT occupe la 15ème place avec 7 points, alors que le Raja pointe à la 9ème place avec 13 points.