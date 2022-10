Botola Pro D1 "Inwi": Le Mouloudia d'Oujda s ’impose à l'extérieur contre l'Olympic de Safi

L'OCK s'incline chez le MAS et score de parité entre le MAT et le DHJ

17/10/2022

Le Mouloudia d'Oujda (MCO) a battu l'Olympic de Safi (OCS) par 2 buts à 1, vendredi soir au stade El Massira de Safi, à l'occasion de la 6e journée de la Botola Pro D1 "Inwi". Le premier but a été marqué à la 4e minute grâce à une action d'Anas Nouader en faveur du MCO.



L'OCS est revenu à la marque à la 11e minute avec un but contre son camp inscrit par le même Anas. L'équipe de l'Oriental a pris les rênes de la rencontre à la 61e minute avec une réalisation d'Abdelkader Kaibou.



Au terme de ce match, le Mouloudia d'Oujda, 5 points, grimpe à la 11e place, tandis que l'équipe safiote se maintient à la troisième place du classement avec 10 points. Lors de la prochaine journée de la Botola Pro D1, l'OCS jouera à l'extérieur face à l'Union Touarga, alors que le Mouloudia d'Oujda évoluera à domicile contre le Wydad de Casablanca.



Le Maghreb de Fès (MAS) a, pour sa part, battu l'Olympique de Khouribga (OCK) par 2 buts à 0 au complexe sportif de Fès. Les Jaune et Noir ont débloqué le compteur à la 11e minute avec un but de Mohammed Badaoui, avant d'en rajouter un deuxième par Hamza El Janati à la 84e minute.



A la suite de ce match, le MAS, 6 points, se hisse à la 11e place du classement, tandis que l'Olympique Khouribga se maintient à la 14e place avec 2 points. Lors de la prochaine journée, les Fassis se déplaceront chez l'Ittihad de Tanger, alors que le club khouribgui évoluera à l'extérieur face à la Renaissance de Berkane. Pour ce qui est du Moghreb de Tétouan et du Difaâ d'El Jadida, ils ne sont pas parvenus à se départager (1-1) samedi, au stade Saniat R'mel de Tétouan.



Le premier but a été inscrit à la 54e minute par Abdellah Farah en faveur de la formation jdidie. Le MAT a recollé au score à la 70e minute suite à un penalty signé Mohamed Saoud.

Au terme de cette rencontre, l'équipe de la colombe blanche, 7 points, se hisse à la huitième place, tandis que le Difaâ d'El Jadida occupe la septième place avec 8 points. Le Moghreb de Tétouan se déplacera chez la Renaissance de Berkane, jeudi, pour le compte du match reporté de la 5e journée tandis que les chevaliers de Doukkala évolueront à domicile face à la Jeunesse sportive Salmi pour la prochaine journée.