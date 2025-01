Botola Pro D1 "Inwi": Le COD Meknès et l’AS FAR se neutralisent

Le Raja patine, la RSB marque le pas

25/01/2025

Le COD Meknès et l'AS FAR se sont quittés sur un nul (2-2), jeudi au stade d’Honneur de Meknès, en match de mise à jour de la 17ème journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football.



Les buts des Militaires ont été marqués par Zakaria Ajoughlal (4ème) et Joel beya (60è), avant que les locaux n’égalisent par le biais de Yassine Senhaji (88è) et Cheikh Faye (90+2è). A l’issue de ce match, le COD Meknès grimpe la 10è place au classement avec 22 unités, tandis que l’AS FAR stagne à la 5ème position (31 unités).



Le Raja de Casablanca et l’Ittihad de Tanger se sont, quant à eux, neutralisés (1-1), jeudi au stade Larbi Zaouli, en match de mise à jour de la même journée. Les visiteurs ont ouvert le score par le biais de Zakaria Bakkali (72è), avant qu’Abdelkrim Baadi n’égalise (90+4è). Au terme de ce match, le Raja occupe la 8ème place avec 24 unités, tandis que l’équipe du Détroit est 9ème (23 pts).



La Renaissance de Berkane a, elle aussi, fait match nul à domicile face à l’Olympic de Safi, deux buts partout. Les buts des Oranges ont été inscrits par Issoufou Dayo sur penalty (33e) et Yassine Lebhiri (73e). Abdoulaye Diarra (76e, 90+3) a égalisé pour les Mesfiouis. La RSB consolide sa place de leader avec 40 points de 17 matches, alors que l’OCS est septième avec 28 unités de 18 rencontres.