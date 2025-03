Botola Pro D1 "Inwi" : La RSB...Mission déjà aboutie, premier sacre glané !

17/03/2025

A cinq journées de la fin de la Botola Pro D1 "Inwi" de football 2024/25, la Renaissance de Berkane a décroché le titre tant convoité. Auteurs d'une saison, encore peu s'en faut, parfaitement maîtrisée, Oussama Lamlioui & Co ont inscrit leurs noms dans les archives du Championnat marocain.



Chose promise depuis des journées... Chose due dès la 25-ème

"On croyait à ce sacre dès le début de la saison. On a beau travaillé pour le décrocher", avait déclaré le coach tunisien du club de l'Oriental, Mouine Chaabani.



En effet, ça paraissait évident... dès les premières journées. Leaders indéboulonnables et réguliers au cours d'une saison qu'ils ont contrôlée de bout en bout, les Berkanis n'ont jamais laissé filer leur chance.



Ils ont choisi "la fin heureuse" pour dénouer leur quête du Graal. Euphorie du sort, ils l'ont fait chez eux, devant des supporters, qui les ont accompagnés jusqu'au sacre !

N'ayant besoin que d'un petit point, les Oranges ont opté pour l’option « sans forcer ». Ils ont décroché le nul face à l’Union Touarga (1-1).



Talonnée par plusieurs prétendants qui s’interchangeaient les positions les plus immédiates, la RSB a bien su maintenir la cadence, appuyer sur l'accélérateur quand il le faut. Parallèlement, les poursuivants ont trébuché l’un après l’autre, laissant le désormais champion du Maroc prendre le large et filer droit vers sa première couronne.

La Renaissance de Berkane a joué 25 matchs jusqu'à présent. Elle en a gagné 18, fait 6 nuls et n'a perdu qu'un seul contre le FUS de Rabat (0-1) pour le compte de la 5-ème journée (le 6 octobre 2024).



Contre les grands calibres, elle a bien tenu le coup. Elle a battu le Raja de Casablanca en match aller comme en retour (1-0), (2-0). Elle a fait match nul contre l'AS FAR en manche aller avant de prendre le dessus en retour (1-1), (2-0). Contre le Wydad de Casablanca, les Oranges ont gagné à l'aller (1-0) et fait match nul blanc au retour.



Toutes ces données montrent, à bien des égards, que la Renaissance de Berkane, qui avait remporté la Coupe de la Confédération à deux reprises, la Coupe du Trône 3 fois et une Supercoupe de la CAF, tenait coûte que coûte, à figurer parmi les vainqueurs du Championnat marocain.



Pour le grand bonheur de leurs supporters, Issoufou Dayo et ses coéquipiers étaient à la hauteur et ont tenu promesse. Pour la Botola, qui ne cesse de connaître un élan remarquable, un nouveau champion arrive en force.