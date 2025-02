Botola Pro D1 "Inwi": La RS Berkane pour creuser l’écart en tête, la Renaissance Zemamra lorgne la victoire face au Raja

08/02/2025

La Renaissance de Berkane (RSB), qui sera en déplacement chez le FUS de Rabat à l’occasion de la 20e journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football, ambitionne de creuser l’écart en tête du classement, tandis que son dauphin, la Renaissance Zemamra (RCAZ) accueillera le Raja de Casablanca (RCA) dans un match qui sera âprement disputé.



Le FUS, 5e avec 32 unités, qui accueillera le leader, la Renaissance de Berkane (46 pts) jouera toutes ses cartes pour décrocher la victoire et grimper au classement, tandis que les Oranges tenteront de confirmer leur bonne forme cette saison et se rapprocher davantage du titre, qui serait le premier de leur histoire.



Le duel entre la Renaissance Zemamra (2e, 37 pts) et le Raja (8e, 25 pts) sera l’un des plus ardus lors de cette journée avec des enjeux différents pour les deux protagonistes, en l'occurrence consolider la 2e place pour la RCAZ, et se relancer pour grignoter des places au classement pour le RCA.



De son côté, le match entre l’AS FAR (3e, 34 pts) et l’Ittihad de Tanger (9e, 23 pts) promet d’être intense, étant donné que les Militaires ambitionnent de chiper la 2e place à la Renaissance Zemamra, tandis que l’équipe du Détroit vise également les trois points de la victoire pour s’épargner les tumultes de la relégation.



Le Wydad de Casablanca (4e, 33 pts) affiche la même ambition en recevant le Hassania d’Agadir (13e, 22 pts) pour se rapprocher du peloton de tête, tandis que le représentant de Souss, embourbé dans la zone des turbulences, mettra les bouchées doubles pour s'emparer des trois points en jeu.