Botola Pro D1 Inwi L'AS FAR s'octroie trois points à l'extérieur contre l'UnionTouarga

15/09/2022

L'Association Sportive des FAR s'est octroyée 3 points, en surclassant l'Union Touarga un but à zéro mercredi au complexe sportif Prince Héritier Moulay El Hassan de Rabat, pour le compte de la 3e journée de la Botola Pro D1 "Inwi".



Les Militaires l'ont emporté un but à zéro après avoir fini la première moitié de la rencontre sur un score nul. La victoire a été décrochée grâce à Diney Borges, auteur du seul but du match au profit de Rabat à la 81e minute. Chez l'UTS, Achraf Harmach (64e) et Aymane Mourid (90e) ont écopé d'un carton rouge.



A la suite de cette rencontre, les Militaires se hissent à la première place avec 7 points, tandis que l'Union Touarga, 3 points, reste à la huitième place du classement.

Pour la prochaine journée, l'AS FAR jouera à domicile face au Difaâ d'El Jadida, tandis que l'UTS se rendra chez le Moghreb de Tétouan.