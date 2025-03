Botola Pro D1 "Inwi": L’AS FAR s’impose contre la Renaissance de Zemamra

Le MAS et l’IRT dos à dos

10/03/2025

L’OCS et l’UTS renouent avec la victoire

L’AS FAR s’est imposée sur la pelouse de la Renaissance de Zemamra par 2 buts à 1, samedi en match de la 24ème journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football.



Les Militaires ont pris l’avantage sur les buts d’Ahmed Hammoudane (40e) et de Mahamadou Camara contre son camp (51e), alors que Walid Sebbar a réduit l’écart sur penalty (84e) pour les locaux.



Grâce à cette victoire, l’AS FAR grimpe provisoirement à la deuxième place avec 42 points, alors que la Renaissance Zemamra recule à la quatrième position (40 pts).

De son côté, le Maghreb de Fès a fait match nul à domicile face à l’Ittihad de Tanger un but partout.



Les Jaunes ont ouvert le score par le biais de Zakaria Fati (15e), alors que le club du Détroit a égalisé grâce à Haytam Bahja (50e). Au terme de ce résultat, le MAS est sixième avec 38 points, alors que l’IRT rejoint le COD Meknès (23 matches) et l’Union Touarga (24 matches) à la dixième position avec 30 unités.



L’Olympic de Safi s’est, quant à lui, imposé, vendredi, sur la pelouse de la JS Soualem, qui recevait à Kénitra, sur le score de 1 but à 0. Le but de la victoire de l’OCS a été inscrit par Brahim El Bahraoui à la 90e minute de jeu. Grâce à cette victoire, le club mesfioui se hisse provisoirement à la septième place avec 35 points, alors que la JSS est 13e avec 22 unités, ex aequo avec le Hassania d’Agadir.



Quant à l’Union de Touarga, qui recevait à Khemisset, elle a battu le Chabab de Mohammedia par 2 buts à 1. Mouad Dehak (11e) et Youssef Kajai (68e) ont inscrit les deux buts du club rbati, alors que Jaafar By (65e) a marqué pour les visiteurs. Grâce à cette victoire, l’UTS a rejoint provisoirement le COD Meknès à la dixième place avec 30 points, alors que le Chabab Mohammedia, lanterne rouge, voit son compteur bloqué à 4 unités.