Botola Pro D1 : Du suspense dans la course au titre et au maintien

16/03/2024

Alors que la Botola Pro D1 entame sa dernière ligne droite, le suspense reste entier dans la course au titre et au maintien parmi l'élite.



A l'occasion de la 24è journée de la Botola Pro D1, prévue en cette fin de semaine, les équipes du haut et du bas du classement espèrent signer des résultats positifs afin de garder leurs chances intactes jusqu'au bout du championnat.



Le leader, l'AS FAR (55 points), qui impressionne depuis le début de la saison, ambitionne de poursuivre sa dynamique victorieuse en affrontant samedi l'Olympic Safi, qui occupe la 4ème place avec 34 points.



L'AS FAR, qui dispose d'une avance de 4 points sur son dauphin le Raja Casablanca, ne s'attend pas un match facile face aux solides Safiots. Les Militaires peuvent, toutefois, compter sur la confiance engrangée au fil des journées et sur l'ascendant psychologique qu'ils ont désormais sur leurs adversaires pour signer une nouvelle victoire qui conforterait leur première place.



Le Raja Casablanca (2ème, 51 pts) affrontera, pour sa part, la JS Salmi, en difficulté depuis plusieurs journées, avec la victoire en ligne de mire, tout en espérant un faux pas du leader.

Pour ce qui est de la lutte pour le maintien, le Youssoufia Berrechid, lanterne rouge avec 15 points, est appelé à un sursaut d'orgueil, à commencer par son match dimanche contre le Wydad Casablanca, pour éviter une relégation qui s'approche dangereusement.



La course au maintien concerne également plusieurs autres équipes: l'Ittihad Tanger (11è, 24 pts), le Hassania Agadir (12è, 23 pts), la JS Salmi et le Chabab Mohammedia (13ès ex aequo, 22 pts), ainsi que le Mouloudia Oujda (15è, 21 pts).



Toutes ces équipes se livreront à coup sûr une concurrence acharnée jusqu'à la fin de la saison pour conserver leur place parmi l'élite.

A noter que le bal de cette journée devait être ouvert vendredi par la rencontre UTS-MAS.

Programme

Samedi à 22h00

AS FAR- Olympic Safi

Mouloudia Oujda - Moghreb Tétouan

Raja Casablanca - JS Salmi

Renaissance Zemamra - Chabab Mohammedia



Dimanche à 22h00

Renaissance Berkane - FUS Rabat

Youssoufia Berrechid - Wydad Casablanca

Ittihad Tanger - Hassania Agadir.



Championnat D2

Le championnat D2 de football se poursuivra ce week-end pour le compte de la 20ème journée dont le programme est comme suit :



Samedi

15h00 : CJBG-CODM

15h00 : ASS-RAC

22h00 : DHJ-RCOZ

22h00 : RBM-KACM

Dimanche

22h00 : I.Marrakech-SM

22h00 : OCK-JSM

22h00 : USMO-CRA

22h00 : WAF-OD.