Botola Pro D1 : Des matchs relevés en tête et en bas du classement

29/11/2024

La 12ème journée de la Botola Pro D1 de football, entamée vendredi et se poursuivant jusqu’à dimanche, promet des matchs relevés en tête et en bas du classement.



L’AS FAR (3e, 17 pts) qui sera en déplacement, samedi, chez la JS Soualem (9e, 14 pts), visera la victoire pour rester parmi le trio de tête et espérer un faux pas du leader, la Renaissance de Berkane, et de son dauphin, le Maghreb de Fès, pour se rapprocher davantage de la tête du classement.



Cette journée sera, par ailleurs, marquée par deux rencontres entre les quatre dernières équipes du classement, à savoir le COD Meknès (13è, 13 pts) qui recevra le Chabab Mohammedia, lanterne rouge avec 1 point, et le Moghreb de Tétouan (15e, 10 pts) contre le FUS de Rabat (13e, 13 pts).



En clôture de la 12ème journée, le Raja Casablanca (9e, 14 pts), qui souhaite mettre un terme à ses résultats en dents de scie, sera opposé au Hassania Agadir (6e, 16 pts), tandis que le leader du classement, la Renaissance de Berkane (26 pts) et son poursuivant direct, le Maghreb de Fès (19 pts), croiseront le fer respectivement avec le Difaâ El Jadida et la Renaissance de Zemamra.



Il convient de rappeler que les deux matches ouvrant le bal de cette 12ème journée devaient opposer vendredi l’Union Touarga à l’Ittihad de Tanger et le Wydad de Casablanca à l’Olympic de Safi.

Programme

Samedi

16h00 : JSS-ASFAR

18h00 : CODM-SCCM

20h00 : MAT-FUS

Dimanche

16h00 : HUSA-RCA

18h00 : DHJ-RSB

20h00 : MAS-RCAZ.