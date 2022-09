Botola Pro D1 : C’ est parti pour les duels à distance entre leWydad et le Raja

16/09/2022

La Botola Pro D1 de football se poursuivra ce week-end pour le compte de la troisième journée qui sera marquée par la programmation de belles affiches dont l’opposition dominicale entre l’OCK et le Wydad.



Pour cette confrontation, prévue à 19h15 avec comme cadre le complexe OCP à Khouribga, les locaux ne bénéficieront aucunement de l’avantage du terrain, d’autant plus que le club traverse l’une de ses mauvaises passes en matière de gestion, en attendant qu’un terrain d’entente soit trouvé en vue de constituer un bureau dirigeant capable de mener l’Olympique à bon port.



Les Rouges, qui n’ont que faire des misères des Phosphatiers, auront à cœur de rectifier le tir après avoir raté la Super Coupe d’Afrique, défaite qui a été derrière une zizanie semée dans les vestiaires entre cadres et staff technique.



Deux heures avant le match OCK-WAC, du côté du complexe Mohammed V à Casablanca le Raja sera à la rude épreuve du Moghreb de Tétouan. Une rencontre qui promet entre des Verts, auteurs de résultats décevants jusqu’ici, et des Tétouanais auréolés par leur victoire lors du dernier derby du nord contre l’IRT.



En tout cas, le Raja, toujours secoué par l’affaire Benzarti, est sommé plus que jamais de secouer le cocotier et d’arrêter les dégâts. Un point sur deux matches, c’est peu et il urge de relancer la machine, sinon le rififi ne manquera pas de retrouver le chemin du complexe Oasis.



Le troisième match qui aura lieu dimanche mettra aux prises au stade municipal à Berkane la Renaissance locale avec l’Olympique de Safi, club qui a montré de si belles choses en cette entame de saison. Du coup, ça ne sera pas une mince affaire pour les joueurs de la RSB, certes vainqueurs de la Super Coupe d’Afrique, mais qui ont réalisé sur le plan local des résultats en deça des attentes de leur public.



Samedi, trois matches également sont à l’ordre du jour et le bal sera ouvert par la partie MAS-JSS. Le Moghreb de Fès, qui a pu en fin de compte qualifier la majorité de ses joueurs, aura les faveurs des pronostics, d’autant plus qu’il sera soutenu par son public présent en masse depuis l’exercice écoulé au terme duquel il avait terminé au pied du podium.



Ce sera le match à ne pas perdre pour l’IRT, qui après deux défaites, sera sommé de s’imposer face à une équipe du Hassania d’Agadir qui dispose de tous les atouts pour regagner la maison sans les moindres dégâts.



Enfin, le Mouloudia d’Oujda, pour qui la tourmente continue de plus belle sans qu’il y’ait des signes laissant entrevoir le bout du tunnel, recevra l’équipe du FUS, pas prête du tout à lâcher du lest.



Il convient de rappeler en dernier lieu qu’en prologue de cette manche, l’Union de Touarga avait cédé le pas, mercredi dernier, devant l’ASFAR par 1 à 0, alors que le DHJ devait croiser le fer vendredi avec le Chabab de Mohammédia.



Mohamed Bouarab

​Programme

Samedi

17h00: Maghreb Fès - Jeunesse Sportive Salmi

19h15: Ittihad Tanger - Hassania Agadir

21h30: Mouloudia Oujda - FUS Rabat



Dimanche

17h00: Raja Casablanca - Moghreb Tétouan

19h15: Olympique Khouribga - Wydad Casablanca

21h30: Renaissance Berkane - Olympic Safi.



NB : Le match DHJ-SCCM devait avoir lieu vendredi, alors que l’UTS a été battue mercredi par l’ASFAR (0-1)

Divers

L’ASFAR à Ikenne pour défier Remo Stars



Le club de l’ASFAR affrontera, ce dimanche à partir de 16 heures au Remo Stars Stadium à Ikenne, le club nigérian de Remo Stars pour le compte du match retour du tour préliminaire de la Coupe de la Confédération (CAF).

Lors du match aller, disputé dimanche dernier au complexe Moulay Abdellah à Rabat, le club de l’ASFAR avait compromis ses chances de qualification, en se contentant de l’issue de parité, un partout.



Boto Pro D2



Voici le programme de la deuxième journée de Boto Pro D2 Inwi de football 2022-2023 (tous les matches démarrent à 17h00) :

Samedi

Rapide Oued Zem - Stade marocain

Jeunesse Benguerir - Ittifaq Marrakech

USM Oujda - Olympique Dcheira

Dimanche

Jeunesse El Massira - Renaissance Zemamra.

AS Salé - Youssoufia Berrechid

Widad Fès - Chabab Atlas Khénifra

A noter que les matches Wydad Témara - Ittihad Khémisset et Raja Béni Mellal - Racing Casablanca devaient être disputés vendredi.



Chibi s'engage avec Pyramids FC

Le Club égyptien, Pyramids FC, a annoncé, jeudi, avoir trouvé un accord avec l'AS FAR, pour le transfert de l'allier marocain, Mohammed Chibi.

"De Rabat au Caire... Mohamed Chibi au Pyramids FC", écrit l'ancien "Al Assiouty Sport" sur sa page Facebook, sans donner plus de détails sur la durée du contrat, ni sur le montant du transfert. Le joueur de 29 ans avait disputé 55 matchs avec les Militaires. Il avait inscrit trois buts et délivré 13 passes décisives. Au Pyramids FC, il évoluera aux côtés de son compatriote Walid El Karti, arrivé, l'été passé, au club égyptien en provenance du Wydad de Casablanca.